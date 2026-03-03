¡Ú¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¡Û¡¡À¼Í¥¡¦ÄÅµ×°æ¶µÀ¸¤µ¤ó¡¡ÂÓ¾õá×¿¾¤Î¾õ¶·¡¡¡ÖÈéÉæ¤ÎÈ¯¿¾¤â¤À¤¤¤ÖÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡× ¡Ú£Á£Ì£ÓÆ®ÉÂ¡Û
£Î£È£Ë¤Î¡Ö¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¥ï¡¼¥ë¥ÉÊüÁ÷¶É¡×¤Î¡Ö¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¡×Ìò¤Ê¤É¤ò¤Ä¤È¤á¡¢¸½ºß¡¢£Á£Ì£Ó¡Ê¶Ú°à½ÌÀÂ¦º÷¹Å²½¾É¡Ë¤ÇÆ®ÉÂÃæ¤ÎÀ¼Í¥¡¦ÄÅµ×°æ¶µÀ¸¤µ¤ó¤¬¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¿·¤¿¤ËÈ¯¾É¤·¤Æ¤¤¤¿ÂÓ¾õá×¿¾¤Î¸½¶·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÅµ×°æ¶µÀ¸¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÂÓ¾õá×¿¾¤Î¸½ºß¤Î¾õÂÖ¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡Á¢ö¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡ÖÂÓ¾õá×¿¾¤Î¸½ºß¤Î¾õÂÖ¤Ç¤¹¤¬ÈéÉæ¤ÎÈ¯¿¾¤â¤À¤¤¤ÖÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÈ¯¾É¤·¤¿º¸ÂÂÀ¤â¤â¤Ï¡Ä¿åá×¤¬¤â¤Ã¤È¤°¤Á¤ã¤Ã¤È¤Ê¤ë¤«¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¡¥¢¥º¥Î¡¼¥ë¤ò¤·¤Ã¤«¤êÅÉ¤Ã¤¿¤Î¤È¹³À¸ºÞ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡ØåºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ù¤È¤ß¤ó¤Ê¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¼þ°Ï¤Î»Ù¤¨¤â¤¢¤ê½çÄ´¤Ë²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤¿áÚ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¤âº£¤Î¤È¤³¤í¼£¤ë»þ¤ÎáÚ¤ß¤â¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡¡áÚ¤¤¤Î¤Ï·ù¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡Á¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ë¡ÖÄ¹°ú¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¿À·Ð¤ÎÄË¤ß¤Ï°ãÏÂ´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬Íî¤Á¤Ä¤¤¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡¡ÄË¤ß»ß¤á¤âÄË¤¤»þ¤À¤±¤Ç¤¹¡¡¤ä¤Ã¤¿¡Á²óÉü¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Á¢ö¡×¤È¡¢Á°¸þ¤¤Ê¸ÀÍÕ¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯10·î10Æü¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¡¢ÄÅµ×°æ¤µ¤ó¤Ï¡Ö2024Ç¯10·î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬£Á£Ì£Ó(¶Ú°à½ÌÀÂ¦º÷¹Å²½¾É)¤ËØí´µ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸øÉ½¤·¤Æ5Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÖÉÂ¾õ¤Î¿Ê¹Ô¤ÎÁá¤µ¤«¤é¤¹¤ë¤È 5Ç¯¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤Æ¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤È²ð¸î¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Æ®ÉÂ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¼þ°Ï¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òÅê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÉÂµ¤¤Ï¤¤¤¤Ê¤êÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡ª ¤É¤¦¤«³§¤µ¤ó¡¢Æüº¢¤Î·ò¹¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤ ·ò¹¯¿ÇÃÇ¤â½ÐÍè¤ë¤À¤±¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ªÍ½ËÉ°åÎÅ¤â¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÅµ×°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¿Íµ¤¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¡Ú¤´¶á½êÊª¸ì¡Û¤Î¡ÖÀ¾Ìî¥¸¥í¡¼¡×Ìò¤ä¡¢¡Ú¥¢¥ê¥¹SOS¡Û¤Î¡Ö¥È¥·¥ª¡×Ìò¤Ê¤É¤ò¤Ä¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
