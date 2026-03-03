バナナマン設楽統、“テレビに出たい！”後輩芸人に本気のアドバイス「自分がウケなくても」 2025テレビ番組出演本数ランキングは1位に
お笑いコンビ・バナナマンが2日深夜放送のTBS系『バナナマンのしらバナ！』（後 11：56）に出演。ゲスト出演した後輩芸人たちに本気のアドバイスを送った。
【一覧表】木村昴にDAIGOも！2025タレント番組出演本数ランキング
同番組はバナナマンが知らない若手芸人の珠玉のネタ＆“バナナマンが知らない話＝しらバナ”トークで盛り上がる1時間。この日は、ななまがり、こたけ正義感、スクールゾーンの3組が出演した。
その中で、ななまがりの初瀬が「芸人としてもう一段階ランクアップするために、朝とかお昼の番組に出たい」とバナナマンに相談した。これに設楽統は「こればっかりは出会いだからな」としつつも、芸風を少しずつ変化させていったことを明かした。そして「テレビの出方の意識が変わった」とし、「テレビって『輪』だから。輪で作り上げるというかさ、リアクションを取るとか、自分がウケなくても他を盛り上げるとか」と説いた。
また、ななまがりの活躍を踏まえた上で「だからこそ、目の前のことを一生懸命やるのが近道だと思う。来た仕事を一生懸命、平均点以上を常に出す。負けなしで」と本気のアドバイスを送った。
これにはななまがりの2人も「うわあ」と感銘を受けるも、瀬下は「負けなしか…」とつぶやいた。すると日村勇紀が突然立ち上がり「よーし、えいえいおー！」とエール。これに司会の平成ノブシコブシ吉村は「かっこいいな。すごいだろ。リズムも勇気も」と興奮気味に語った。
【一覧表】木村昴にDAIGOも！2025タレント番組出演本数ランキング
同番組はバナナマンが知らない若手芸人の珠玉のネタ＆“バナナマンが知らない話＝しらバナ”トークで盛り上がる1時間。この日は、ななまがり、こたけ正義感、スクールゾーンの3組が出演した。
その中で、ななまがりの初瀬が「芸人としてもう一段階ランクアップするために、朝とかお昼の番組に出たい」とバナナマンに相談した。これに設楽統は「こればっかりは出会いだからな」としつつも、芸風を少しずつ変化させていったことを明かした。そして「テレビの出方の意識が変わった」とし、「テレビって『輪』だから。輪で作り上げるというかさ、リアクションを取るとか、自分がウケなくても他を盛り上げるとか」と説いた。
これにはななまがりの2人も「うわあ」と感銘を受けるも、瀬下は「負けなしか…」とつぶやいた。すると日村勇紀が突然立ち上がり「よーし、えいえいおー！」とエール。これに司会の平成ノブシコブシ吉村は「かっこいいな。すごいだろ。リズムも勇気も」と興奮気味に語った。