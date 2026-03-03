セブン「アサイーバナナスムージー」リニューアル復活 アサイー増量＆フルーツのバランス見直し
【モデルプレス＝2026/03/03】セブン‐イレブン・ジャパンは「セブンカフェスムージー」より、2025年3月より順次発売し人気となった「アサイーバナナスムージー」を、3月10日からリニューアルし再発売する。
【写真】セブン、リニューアル復活した人気スムージー
今回のリニューアルでは、アイスキューブ内のアサイー量を増量するとともにフルーツのバランスを見直したことで、たっぷりとアサイーを味わえるように。2025年3月より数量限定で発売した際には、1／3日分のフルーツが手軽に摂取できるとして好評を博し、全国で累計約1,170万個を販売するなど、「セブンカフェスムージー」のラインアップの中で上期No.1になったヒット商品だ。体力を消耗しがちな春先のエネルギー補給や仕事の合間のリフレッシュに最適な一杯。再び味わえるこの機会に楽しむことができる。
今まで以上に「アサイー感」が際立つ、ヘルシーでありながらも確かな満足感を得られる一杯へと進化を遂げた同商品。アサイーピューレとヨーグルトを使用したアイスキューブ内の「アサイーピューレ」の量を増量し、キューブ一つひとつにアサイー特有の酸味と渋み、コクをぎっしりと閉じ込めた。さらに、アイスキューブとともに攪拌するバナナ・ブルーベリー・いちごといったフルーツのバランスを見直した。絶妙な配分で構成された果物が醸し出すまろやかさと甘酸っぱさが、アサイーの存在感を際立たせる。
「セブンカフェスムージー」は、食材を急速凍結させることで、食材へのダメージを減らし、おいしさとみずみずしさをそのまま閉じ込めている。また、氷ではなくピューレなどを独自技術で凍らせてキューブに加工。冷たさを損なわず、素材のおいしさを楽しめるのが特長となっている。（modelpress編集部）
価格：362円（税込390.96円）
発売日：3月10日（火）〜順次
販売エリア：全国
※数量限定
◆セブン「アサイーバナナスムージー」リニューアル
◆「アサイー感」が際立つ贅沢なスムージー
◆急速凍結＆個別調理で素材の味をそのままに
◆アサイーバナナスムージー
