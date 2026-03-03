原油高による貿易赤字拡大懸念で円売り、安全資産としての地位失ったか



東京市場は円売り優勢、もはや円は安全資産としての地位を失ったか。



原油上昇による貿易赤字拡大で日銀の利上げ時期が遠のくとの見方が広がっている。原油高騰を受け世界的なインフレ加速が警戒されており、米利下げペースが鈍化する可能性がある。豪中銀は原油高でインフレ加速なら利上げせざるを得ない、3月会合はライブになると述べたことで3月の豪利上げ確率が上昇している。



氷見野日銀副総裁はきのう、利上げ継続方針変わらずとしつつも、今回の講演は週末からの米イラン紛争を前提としていない、中東情勢を注視していくと述べた。不確実性の高まりを受け日銀は利上げにより一層慎重になる可能性がある。また、状況が状況なだけに介入はしずらいだろう。きょうは13時から植田総裁がフィンテックイベントに出席し挨拶する予定。金融政策についての言及は期待できないが、いちおう注意が必要か。



イラン革命防衛隊がホルムズ海峡を封鎖したと発表したことで、原油上昇は続く見通し。トランプ氏は対イラン攻撃を24時間以内に「大幅強化」する方針で「ビッグウェーブ」を警告した。イランはカタールの米軍基地やエネルギー施設、空港のほか、サウジのリヤドにある米国大使館をドローン攻撃したようで、中東紛争地域拡大が警戒される。

外部サイト