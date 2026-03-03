M4搭載iPad Airが登場、メモリ12GB＆Wi-Fi 7対応で価格は9万8800円から
AppleがM4チップを搭載した新型iPad Airを発表しました。価格は11インチモデルが税込9万8800円から、13インチモデルが税込12万8800円から。3月4日(水)から予約注文が、3月11日(水)から販売が始まります。
Apple、M4を搭載した新しいiPad Airを発表 - Apple (日本)
https://www.apple.com/jp/newsroom/2026/03/apple-introduces-the-new-ipad-air-powered-by-m4/
今回発表されたM4搭載iPad Airと、前世代のM3搭載iPad Airのスペックを並べた表が以下。違いはメモリ容量とメモリ帯域幅、Wi-Fi 7とBluetooth 6対応、ハードウェアコーデックが8K H.264に対応した点、11インチモデルの重量で、他は差がありません。
M4搭載iPad AirM3搭載iPad Airディスプレイ11インチ・13インチ
Liquid Retinaディスプレイ
広色域(P3)・True Tone
IPSテクノロジー搭載LEDバックライトMulti-Touchディスプレイ
2360×1640ピクセル解像度、264ppi(11インチ)
2732×2048ピクセル解像度、264ppi(13インチ)
SDR輝度：最大500ニト(11インチ)／最大600ニト(13インチ)
反射防止コーティング・耐指紋性撥油コーティング11インチ・13インチ
Liquid Retinaディスプレイ
広色域(P3)・True Tone
IPSテクノロジー搭載LEDバックライトMulti-Touchディスプレイ
2360×1640ピクセル解像度、264ppi(11インチ)
2732×2048ピクセル解像度、264ppi(13インチ)
SDR輝度：最大500ニト(11インチ)／最大600ニト(13インチ)
反射防止コーティング・耐指紋性撥油コーティングチップApple M4
高性能コア×3＋高効率コア×5
9コアGPU
16コアNeural Engine
12GBユニファイドメモリ
メモリ帯域幅 120GB/sApple M3
高性能コア×4＋高効率コア×4
9コアGPU
16コアNeural Engine
8GBユニファイドメモリ
メモリ帯域幅 100GB/sメディアエンジンハードウェアアクセラレーテッド8K H.264、HEVC、ProRes、ProRes RAW
ビデオデコードエンジン
ビデオエンコードエンジン
ProResエンコード/デコードエンジン
AV1デコードハードウェアアクセラレーテッド8K HEVC、4K H.264、ProRes、ProRes RAW
ビデオデコードエンジン
ビデオエンコードエンジン
ProResエンコード/デコードエンジン
AV1デコードカメラ(背面)12MP広角カメラ
ƒ/1.8絞り値
最大5倍のデジタルズーム
写真のスマートHDR 412MP広角カメラ
ƒ/1.8絞り値
最大5倍のデジタルズーム
写真のスマートHDR 4カメラ(前面)12MPセンターフレームカメラ（横向き）
ƒ/2.0絞り値
2倍のズームアウト
センターフレーム
True Tone搭載Retina Flash
写真のスマートHDR 4
映画レベルのビデオ手ぶれ補正
ビデオの拡張ダイナミックレンジ（最大30fps）
1080p HDビデオ撮影（25fps、30fpsまたは60fps）12MPセンターフレームカメラ（横向き）
ƒ/2.0絞り値
2倍のズームアウト
センターフレーム
True Tone搭載Retina Flash
写真のスマートHDR 4
映画レベルのビデオ手ぶれ補正
ビデオの拡張ダイナミックレンジ（最大30fps）
1080p HDビデオ撮影（25fps、30fpsまたは60fps）セキュアTouch IDTouch IDコネクタUSB-CUSB-CワイヤレスWi-Fi 7
MIMO
Bluetooth 6
＜以下Cellular＞
UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA
5G（sub-6 GHz）
ギガビットLTE（最大31バ ン ド ）
GPS/GNSSWi-Fi 6E
MIMO
Bluetooth 5.3
＜以下Cellular＞
UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA
5G（sub-6 GHz）
ギガビットLTE（最大31バ ン ド ）
GPS/GNSS容量128GB・256GB・512GB・1TB128GB・256GB・512GB・1TBサイズ高さ247.6mm×幅178.5mm×厚さ6.1mm(11インチ)
高さ280.6mm×幅214.9mm×厚さ6.1mm(13インチ)高さ247.6mm×幅178.5mm×厚さ6.1mm(11インチ)
高さ280.6mm×幅214.9mm×厚さ6.1mm(13インチ)重量Wi-Fiモデル：464g(11インチ)／616g(13インチ)
Wi-Fi＋Cellularモデル：465g(11インチ)／617g(13インチ)Wi-Fiモデル：460g(11インチ)／616g(13インチ)
Wi-Fi＋Cellularモデル：460g(11インチ)／617g(13インチ)電源とバッテリーWi-Fiでのインターネット利用、ビデオ再生：最大10時間
モバイルデータ通信ネットワークでのインターネット利用：最大9時間
USB-C経由でコンピュータまたは電源アダプタを使って充電Wi-Fiでのインターネット利用、ビデオ再生：最大10時間
モバイルデータ通信ネットワークでのインターネット利用：最大9時間
USB-C経由でコンピュータまたは電源アダプタを使って充電
M4搭載iPad AirはM3搭載の前世代iPad Airよりも最大30％高速で、M1搭載のiPad Airよりも最大2.3倍高速とのこと。iPad Airに搭載されるM4チップのCPUは高効率コア3基＋高性能コア5基という構成で、前世代のM3チップから構成が変わっています。また、ユニファイドシステムメモリは前世代よりも50％大きい12GBとなっており、メモリ帯域幅も120GB/sとなって前世代よりも高くなりました。
また、M4搭載iPad AirにはiPhone 17シリーズで採用されたワイヤレスネットワーク通信用チップであるN1とC1Xを搭載したことでより高速なワイヤレス通信とモバイル通信を実現し、Wi-Fi 7にも対応しました。
本体色はブルー・パープル・スターライト・スペースグレイの4種類が用意されています。
M4搭載iPad Airの価格は以下の通り。
M4搭載iPad Air(税込価格)128GB256GB512GB1TB11インチWi-Fiモデル9万8800円11万4800円15万800円18万6800円Wi-Fi+Cellularモデル12万4800円14万800円17万6800円21万2800円13インチWi-Fiモデル12万8800円14万4800円18万800円21万6800円Wi-Fi+Cellularモデル15万4800円17万800円20万6800円24万2800円
M4搭載iPad Airの予約注文は2026年3月4日(水)23時15分から、販売は2026年3月11日(水)から始まります。