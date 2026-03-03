e☆イヤホンは、3月3日の「耳の日」にあわせて、耳の健康と聞こえに関する正しい情報を発信するWebサイト「ミミハグ(Ear Hug Project)」を公開した。

ミミハグは、「長く、良い音で楽しむ」ために、耳そのものを大切にする文化を広げていくことを目的とした情報発信拠点。「聞こえに困ってから考えるのではなく、健康なうちから耳と向き合うための入り口をつくること」を目的に、noteを通じて継続的に情報を発信していく。

音を長く楽しみ続けるためには、音そのものだけでなく、それを受け取る「耳」の健康にも目を向ける必要が有ることから、「未来まで音を楽しめる耳を守る」という視点を掲げ、「長く、良い音で楽しむ」をテーマとして、ミミハグ(Ear Hug Project)を立ち上げたという。

noteには、「耳鼻科医に聞く! イヤホン難聴の予防法と正しい使い方」「知らないと失敗する! 耳栓の種類と正しい選び方ガイド」「集音器って実際どうなの? 専門家に聞いたリアルな話」などの記事が公開中。

ミミハグでは今後、専門家との連携や体験会、情報発信の拡充などを通じて、耳や聞こえに関する理解を深める取り組みを継続していく予定。現在は取り組みの一環として、「補聴器でもイヤホンでもない、新しい聞こえ体験」をコンセプトに、音のプロフェッショナルたちが本気で向き合った新しい聞こえのあり方を探るプロジェクトも進行しているとのこと。