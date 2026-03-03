◆ＷＢＣ強化試合 オリックス―韓国（３日・京セラドーム大阪）

ＷＢＣ韓国代表の柳志ヒョン（リュ・ジヒョン）監督が試合前の会見に臨んだ。２日に行われた侍ジャパンとオリックスの試合を踏まえ、先発した菊池雄星投手や日本の打線の印象についても回答。菊池はＷＢＣで韓国戦の先発が予想され、指揮官も「現時点では菊池投手だと予想している」と認めた。一方で「確実ではない。１試合を見て、日本がこうであるとは断言できない」と冷静。前夜の試合はコーチ陣、選手、分析チームと一緒に観戦したことを明かしながら「あくまでも自分たちの準備をしっかりして備えたい」と語った。

また、日本メディアへの気づかいも見せた。２日の阪神戦の前には、サポートメンバーとして参加している日本の独立リーグの選手の出場予定を問われたため、自ら「きのう、日本の記者さんから質問が出たので事前にお伝えします」と心配り。「きょうは６人の（韓国代表の）投手の登板を予定しているが、６人で９イニングを投げることができないかもしれない。その場合、サポートしてくれる選手が出る可能性があるとお知らせします」と明かした。