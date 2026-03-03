【前後編の前編／後編を読む】「そのとき改めて恐怖を覚えた」愛人を選んだ夫を16年ぶりに連れ戻した妻のひと言 54歳夫がしていた“大いなる勘違い”

今回は以前から知っている夫婦の関係を、男性の立場からようやく聞くことができた。夫の不倫に始まった夫婦の崩壊、不倫相手との情熱に満ちた関係、そして妻の元に戻った夫の思いなどを語ってくれた。

永沢峻介さん（54歳・仮名＝以下同）は、昨年秋、妻の元へ戻った。今は「とりあえず快適に」暮らしているという。ここにいたるまで夫婦には長い葛藤の歴史があった。

何があったのと妻に尋ねられ「正直に答えてしまった」峻介さん。そこから始まった長い道のり…

彼が同い年の綾那さんと結婚したのは29歳のときだ。新卒で入社した職場の同期で、長い間、友だちとして同期として仲よくしていた。お互いの恋愛相談もしていたくらいだ。

「学生時代からつきあっていた彼女が転勤になったころからうまくいかなくなった。離れているとやっぱりダメだねなんて綾那に愚痴っていたんです。綾那は当時、かつてアルバイトをしていた会社の妻子持ちと関係をもっていて、妻にバレたからもう無理なんて泣いていた。お互いにそれぞれ恋愛がうまくいかなくなったとき、ふっと目の前の相手に目が行った。『オレたちって、意外とうまくいくんじゃない？』と言ったら、『何もかも知られているから、つきあいたくない』と言われました。でも友だち関係は続いていた」

やっぱり自分は綾那さんが好きなんだという思いを強くした峻介さんは、会うたびにプロポーズをし続けた。ついに綾那さんが根負けしたのが28歳のときだ。それからすぐに同棲し、妊娠を機に婚姻届を提出した。

「綾那と僕は似ているんですよ。だから仲がいいときはずっとべたべたしているんだけど、何かで揉めると大げんかになる。近親憎悪みたいな感じかもしれません。相手に腹を立てると、それは自分の欠点とつながっている。だからよけい腹が立つ。きょうだいげんかみたいでしたね。それでもお互いに腹に何も残さないから、周りからは『顔まで似てきたね』と言われていました」

母も巻き込んだ幸せな家庭

29歳のときに長男が、その2年後には次男が生まれた。近くに住む峻介さんの母親が、共働きの夫婦を支えてくれた。彼女は綾那さんが大好きで、ふたりは本当の母娘のように言いたいことを言い合って、それでも仲よくやっていた。

「綾那はものすごくオープンなんですよね。僕の母は、ごく普通の女性だったのに、綾那の影響で『おかしなおばさん』になってしまった。もちろんこれは褒め言葉です。それまではファッションなんかに興味がなかったのに、綾那が母に『お義母さんなら、これが似合う』と派手な服を勧めるわけですよ。それを本人も気に入って、当時、60歳近くなってから真っ赤なワンピースなんか着てましたからね。母は綾那の勧めでスポーツジムにも通うようになって、すごく健康にもなったと喜んでいました」

綾那さんは「義母」だから仲よくしようとしたわけではなく、「誰に対してもオープンで、自分が信頼した人とは緊密な関係を築く」タイプなのだという。近所にも信頼している年配の女性がいて、彼女には平気で子どもを預けたりもしていた。

「好き嫌いで信用するかどうかを決めるわけではなく、何か彼女のセンサーにひっかかったら周りがいくら信頼していても彼女は一歩引いて考えてしまう。その相手は、のちのち何かで人を裏切ったりするんですよ。綾那の、人を見る目は確かだという気がしました」

男の子ふたりはやんちゃに育ち、家の中はいつもごった返していたが、峻介さんも綾那さんも子どもたちを包み込むように育てた。学校でケガをしたり、友だちとけんかして泣いて帰ってきたりと、ごく普通の子育て家庭だったが、ふたりは常に子どもたちに愛を注ぎ続けた。

「綾那はいつも子どもふたりを抱きしめて『かわいい、かわいい』とやってましたね。小学校に入るころには長男が、もうやめてと言いだして……。それでも綾那はやめなかった。子どもふたりは母親に愛されていることはじゅうぶんわかって大きくなっていったと思います」

峻介さんの“裏切り”

そんな家庭を“裏切った”のは峻介さんだった。38歳のときに、幼なじみに誘われて中学校時代の同窓会に初めて顔を出した。次男も小学校に入って、ふっと気が緩んだ時期でもあった。

「中学時代、ものすごく好きだった涼子と再会したんですよ。当時もきれいな子だったけど、再会したときはまさに大人の女という感じで圧倒されました。一時期、モデルのような仕事もしていたらしいですが、再会したときは自ら美容関係の会社を興してバリバリ仕事をしていたようです。15歳年上の男性と結婚したけど子どもはいない、と。ゲスな言い方ですが、15歳も年上のオヤジが彼女を自由にしているのかと思うと、猛然と嫉妬心がわいてきましたね」

彼は中学時代、ずっと涼子さんが好きだった。ただ、平凡すぎる自分が告白しても、涼子さんは振り向いてくれないに違いないと思い込んでいた。友だちとしては普通に話せたので、下手に告白してフラれるのも嫌だった。

同窓会後、涼子さんに誘われて近くのバーへ行った。当時、大好きだったんだよと冗談めかして言ってみると、涼子さんは顔を近づけてきた。

「あなたさ、さっき私が15歳年上の夫がいると言ったとき、すっごくゲスい顔してたよって囁いたんですよ。見抜かれていたんですね。そして『うちの夫、できないのよ』とも言った。その言葉がきっかけとなって、そのままホテルへ行ってしまった。なんでしょうね、あのどうしようもない情熱に突き動かされた感じは、生まれて初めてで抗うことなどできなかった。今すぐ、とにかく今すぐ、彼女とひとつにならなければと必死でした」

もう後戻りできない…

中学生になりたてのころから四半世紀、「涼子のことは忘れたことがなかった」と彼は涼子さんに言った。「うそつき」と彼女は笑った。その顔がまたチャーミングで、彼は時間も家庭のことも忘れて、涼子さんに没入した。

「その日は結局、夜明け前に帰宅しました。息子たちの寝室に行ったら、ふたりともぐっすり寝ていて。かわいいなと思ったけど、前日までとは気持ちが違っていた。涼子への思いと快感が、僕の体全体に染みこんでいて、もうオレは昨日までのオレとは違うと実感したんです。後戻りできないところに踏みこんだことがわかりました」

それは涼子さんも同じだったようだ。年上の夫に敬意は抱いていたが、敬意は情熱に負けた。

何があったのと妻に聞かれ…

翌日、涼子さんから電話がかかってきた。

「私、たぶんあなたを忘れられない。1度きりじゃ嫌、と。僕も同じ思いだった。仕事終わりに会って、なぜか一足飛びに『どこかで一緒に暮らそう』ということになったんです」

夫として父親として社会人としての常識は吹っ飛んでいた。いったん家には帰ったが、心ここにあらずだと妻にバレた。

「何があったのと綾那に言われ、僕は正直に答えてしまったんです。家を出て涼子と一緒に過ごそうと思うと言ったら、綾那にいきなりビンタされました。何を言っているのかわかっているのと問われ、わかっているけど自分でもどうにもならない、ここにいたら僕は死んでしまうとも訴えたような気がします」

綾那さんはじっと峻介さんの顔を見つめ、「荷造りして、今すぐ出ていって」と吐き捨てるように言った。彼はとりあえず着替えなどをスーツケースに詰め、息子たちの部屋を覗いた。息子たちには手紙を書こうと思いながら、家を出た。

「その日は涼子とふたり、ホテルに泊まりました。翌日には涼子が賃貸マンションを探してきてくれた。数日、ホテルに泊まってライフラインが開通したところでマンションに入りました。とはいえ、ふたりとも大きな荷物があるわけでもない。少しずつ揃えていこうと言いながら抱き合った。涼子と一緒にいると、もう他のことはすべてどうでもいいという気になっていました」

母親にも何も言わなかったなと思ったが、それもどうでもよくなった。これからは涼子への愛に生きる。そんな思いで体中から活力がわいてきた。

＊＊＊

こうしてはじまった峻介さん夫婦の崩壊。【記事後編】では、涼子さんとの生活を経て、綾那さんのもとへ戻るてん末を紹介している。

亀山早苗（かめやま・さなえ）

フリーライター。男女関係、特に不倫について20年以上取材を続け、『不倫の恋で苦しむ男たち』『夫の不倫で苦しむ妻たち』『人はなぜ不倫をするのか』『復讐手帖─愛が狂気に変わるとき─』など著書多数。

デイリー新潮編集部