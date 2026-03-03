本田紗来、高校卒業を報告 校門前のショットに反響「頭もいいだなんて尊敬」「すっかりお姉さんに」
タレントの本田紗来（18）が2日、自身のインスタグラムを更新し、明治大学付属八王子高等学校を卒業したことを報告。SNSでは多くの反響が集まっている。
【写真】両親とのショットも！高校卒業を報告した本田紗来
本田は投稿で、3年間の高校生活を振り返り、友人や家族、教師への感謝をつづった。写真も複数公開し、ティアラをコーデした姿で卒業証書を手にしたショットや、花束や友人からのメッセージを抱えたショット、思い出のショットなども紹介した。
この投稿に「卒業おめでとうございます」というたくさんの祝福のほか、「両立頑張って貫徹したのだからすごいことだよね」「可愛くて頭も良いし羨ましいです」「頭もいいだなんて尊敬します」「すっかりお姉さんになって」「成長早すぎるよぉー」「あんなちっちゃかったのに、もう高校卒業したんか…」「学業、モデル業ともに充実されたようで、本当にすごいし、良かったです！」など、さまざまなコメントが寄せられた。
紗来は、2007年4月4日生まれ、京都府出身。子役としてCMに出演。フィギュアスケートでも活躍しており、2016年3月に行われた『第14回京都市民総合体育大会ｽｹｰﾄ競技会･第63回京都府ｽｹｰﾄ選手権大会B級幼年女子』で優勝を果たす。姉は、フィギュアスケーターの本田真凜と、俳優の本田望結。
