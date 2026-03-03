ピープル<7865.T>が反落している。２日の取引終了後、２６年１月期の単独決算の発表にあわせて、今期第１四半期（１月２１日～４月２０日）の業績予想を開示した。売上高予想を２億７３００万円（前年同期比５．４％減）、最終損益を８９００万円の赤字（前年同期８５００万円の黒字）とした。最終損益の赤字転換を見込んでおり、嫌気した売りが出ている。売り上げが前年同期を下回るうえ、経費について研究開発費やＰＲ費などの先行発生を見込む。



２６年１月期は売上高１６億１３００万円（前の期比１５．８％減）、最終損益が６１００万円の赤字（前の期７２００万円の赤字）だった。物価上昇や消費行動の変化により玩具市場全体で力強さを欠く事業環境が続くなか、ＰＲ費用や新事業開発費用の発生、固定資産の減損損失の計上もあり最終赤字で着地。なお、直近の１月度単月の売上高は前年同月比３１．６％減の水準になった。



出所：MINKABU PRESS