3·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á¡ÖSAMURAI BLUE POP UP¡×¤òMIYASHITA PARK¤ÇÅ¸³«¡ÄÆüËÜÂåÉ½¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼´ë¶È9¼Ò¤¬±þ±ç¹¹ð¤Ç½ÂÃ«¤ò¥¸¥ã¥Ã¥¯
¡¡¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Ï3Æü¡¢3·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é31Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢Æ±»þ´ü¤Ë²¤½£±óÀ¬¤ËÎ×¤àSAMURAIBLUE¡ÊÆüËÜÂåÉ½¡Ë¤Î³èÆ°¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ ¡ÖSAMURAI BLUE POP UP¡×¤òMIYASHITA PARK¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤Ë¤ÆÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼´ë¶È9¼Ò¡Ê¥¥ê¥ó¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥ì¥Ç¥£¥»¥¾¥ó¡¢KDDI³ô¼°²ñ¼Ò¡¢»°°æÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¤ß¤º¤Û¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¢MS&AD¥¤¥ó¥·¥å¥¢¥é¥ó¥¹ ¥°¥ë¡¼¥× ¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¢TOYO TIRE³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥¢¥Ñ¥Û¥Æ¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È³«ºÅ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢1³¬¤ÎPark in Park¤Ç¤ÏÆþ¾ìÌµÎÁ¤ÎPOP UP¤ò¡¢Æ±»ÜÀßÁ´´Û¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Í¡¼¥¸¤Ç¤ÏSAMURAI BLUE¤Ø¤Î±þ±ç¹¹ð¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡¡SAMURAI BLUE¤¬·Ç¤²¤ë¹ç¸ÀÍÕ¡ÖºÇ¹â¤Î·Ê¿§¤ò2026 FOR OUR GREATEST STAGE¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËÅ¸³«¤¹¤ëPOP UP¤Ç¤Ï¡¢¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤ÈÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎµðÂç¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¾å¤ÇÁª¼ê¤¿¤Á¤ÈÆ°²è»£±Æ¤¬¤Ç¤¤ë¡ÖMOVIE ACTION!¡×¡¢ºòÇ¯11·î¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡ÖºÇ¹â¤Î·Ê¿§¤ò2026¡×¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡ÖJI BLUE¡×¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¥³¡¼¥Ê¡¼¡¢±þ±ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½¸¤á¤Æ·èÀï¤ÎÃÏ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç±þ±ç¥à¡¼¥Ó¡¼Êü±Ç¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÖBLUE WING ACTION¡×¤Ø¤Î»²²Ã¥³¡¼¥Ê¡¼Åù¤òÀßÃÖ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢JFA¥µ¥Ã¥«¡¼Ê¸²½ÁÏÂ¤µòÅÀ¡Öblue-ing!¡×¥«¥Õ¥§&¥Ð¡¼¡ÊÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡Ë¤Î¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤â³Ú¤·¤á¤ë°û¿©¥³¡¼¥Ê¡¼¡¢JFA¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥º¥¹¥È¥¢¡ÖJFA STORE¡×¤Î½ÐÅ¹Åù¡¢±þ±ç¤ò¤µ¤é¤Ë³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ª¡¼¥×¥óÆü¤Ë¤Ï¡¢¹â¹»¡¦Âç³Ø¡¦ÀìÌç¡¦Ã»ÂçÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖSAMURAI BLUE OPEN CAMPUS¡×¤ò³«ºÅ¡£¸µÆüËÜÂåÉ½¤Î°ÂÅÄÍýÂç¤µ¤ó¤ò¹Ö»ÕÌò¤Ë·Þ¤¨¡¢ÂåÉ½Àï¤ò³Ú¤·¤¯´ÑÀï¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÅÁ¼ø¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥ÉÂåÉ½Àï¡ÊÆüËÜ»þ´Ö3/29¡ÊÆü¡Ë2»þ¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¡Ë¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½Àï¡ÊÆüËÜ»þ´Ö 4/1¡Ê¿å¡Ë3»þ45Ê¬¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¡Ë¤Î»î¹çÆü¤Ë¤Ï¡¢50Ì¾µ¬ÌÏ¤Î¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤âJFA¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡ÖJFA Passport¡×¤«¤é¤Î»öÁ°±þÊç¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
³«ºÅ¾ì½ê¡§MIYASHITA PARK 1³¬ ¡ÖPark in Park¡×¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°Ï»ÃúÌÜ20ÈÖ10¹æÂ¾¡Ë
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î25Æü¡Ê¿å¡Ë14:00¡Á3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë17:00Í½Äê¡ÊÄÌ¾ï±Ä¶È»þ´Ö 11:00¡Á21:00 ¢¨1¡Ë
Æþ¾ìÎÁ¡§ÌµÎÁ
ÆÃÊÌ¶¨ÎÏ¡§¥¥ê¥ó¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥ì¥Ç¥£¥»¥¾¥ó¡¢KDDI³ô¼°²ñ¼Ò¡¢»°°æÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¤ß¤º¤Û¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¢MS&AD¥¤¥ó¥·¥å¥¢¥é¥ó¥¹ ¥°¥ë¡¼¥× ¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¢TOYO TIRE³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥¢¥Ñ¥Û¥Æ¥ë³ô¼°²ñ¼Ò
ÆâÍÆ¡§
¡¦¡ÖºÇ¹â¤Î·Ê¿§¤ò2026 FOR OUR GREATEST STAGE¡×µðÂç¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¾å¤ÇÁª¼ê¤¿¤Á¤ÈÆ°²è»£±Æ¤¬¤Ç¤¤ë¡ÖMOVIE ACTION!¡×
¡¦¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡ÖºÇ¹â¤Î·Ê¿§¤ò2026¡×¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡ÖJI BLUE¡×ÆÃÊÌ´ë²è¥³¡¼¥Ê¡¼
¡¦¡ÖBLUE WING ACTION ¡ÁÀ¤³¦¤Ë¸«¤»¤è¤¦¡¢±þ±ç¤Î¥Á¥«¥é¡Á¡×»²²Ã¥³¡¼¥Ê¡¼
¡¦JFA¥µ¥Ã¥«¡¼Ê¸²½ÁÏÂ¤µòÅÀ¡Öblue-ing!¡×¥«¥Õ¥§&¥Ð¡¼¡ÊÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡Ë¤Î¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤â³Ú¤·¤á¤ë°û¿©¥³¡¼¥Ê¡¼
¡¦JFA¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥º¥¹¥È¥¢¡ÖJFA STORE¡×½ÐÅ¹¡Ê±Ä¶È»þ´Ö¡§Ê¿Æü13:00¡Á¡¿ÅÚÆü11:00¡Á¡Ë
³«ºÅÆü»þ¡§
¡Ú¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥ÉÀï¡Û 3·î29Æü¡ÊÆü¡Ë2:00 ¥¥Ã¥¯¥ª¥ÕÍ½Äê
¡Ú¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÀï¡Û 4·î1Æü¡Ê¿å¡Ë3:45¥¥Ã¥¯¥ª¥ÕÍ½Äê
³«ºÅ¾ì½ê¡§MIYASHITA PARK 1³¬ ¡ÖPARK in PARK¡×
¥²¥¹¥È¡§
¡Ú¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥ÉÀï¡ÛÄÚ°æ·Ä²ð¤µ¤ó¡¢¡Ú¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÀï¡Û Ä´À°Ãæ
MC¡§·¬¸¶³Ø¤µ¤ó
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
°ìÈÌÊç½¸Äê°÷¡§32Ì¾
°ìÈÌ±þÊçÊýË¡¡§JFA ¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡ÖJFA Passport¡×¡Ê¢¨2¡Ë¤è¤ê±þÊç¡Ê»öÁ°ÃêÁªÀ©¡Ë
°ìÈÌ±þÊçÄùÀÚ¡§2026Ç¯3·î17Æü(²Ð) 23:59¤Þ¤Ç
¡ÖSAMURAI BLUE POP UP¡×¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢3·î25Æü(¿å)11»þ¤è¤ê¡¢¹â¹»¡¦Âç³Ø¡¦ÀìÌç¡¦Ã»ÂçÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖSAMURAI BLUE OPEN CAMPUS¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¶½Ì£¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¤¡Ä¡×¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊºÂ³Ø·Á¼°¤ÎÆþÌç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£Í§¿Í¤È°ì½ï¤Ë»²²Ã¤â²ÄÇ½¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤Êý¤Ç¤âÂç´¿·Þ¤Ç¤¹¡£
³«ºÅÆü»þ¡§3·î25Æü(¿å)11:00¡Á12:00
¾ì½ê¡§MIYASHITA PARK 1 ³¬ ¡ÖPark in Park¡×
»²²ÃÂÐ¾Ý¡§¹â¹»À¸¡¢Âç³ØÀ¸¡¢ÀìÌç³ØÀ¸¡¢Ã»´üÂç³ØÀ¸¤ÎÊý¡Ê¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ»þÅÀ¡Ë
¥²¥¹¥È¡§¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½ °ÂÅÄÍýÂç¤µ¤ó
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
°ìÈÌÊç½¸Äê°÷¡§32Ì¾
°ìÈÌ±þÊçÊýË¡¡§JFA ¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡ÖJFA Passport¡×¡Ê¢¨2¡Ë¤è¤ê±þÊç¡Ê»öÁ°ÃêÁªÀ©¡Ë
°ìÈÌ±þÊçÄùÀÚ¡§2026Ç¯3·î17Æü(²Ð) 23:59 ¤Þ¤Ç
¢¨1 ¡ÖSAMURAI BLUE POP UP¡×¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³ÆÆü¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤ËÊÑ¹¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¸ø¼°X¡¢
JFA¸ø¼°Instagram¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤Á¤é¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨2 °ìÈÌ±þÊç³µÍ×¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢JFA¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡ÖJFA Passport¡×¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÖJFA Passport¡×¤Î¤´ÍøÍÑ
¤Ë¤Ï¡¢JFA ID¡ÊÅÐÏ¿ÌµÎÁ¡Ë¤Î¼èÆÀ¡¦¥í¥°¥¤¥ó¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¨3 ¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¤Ï¿¼Ìë»þ´ÖÂÓ¤Ç¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÂÐ¾Ý¤Ï18ºÐ°Ê¾å¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê18ºÐÌ¤Ëþ¤ÏÊÝ¸î¼ÔÆ±È¼¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â¤´Íè¾ì¤ò¤ª¹µ¤¨
¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¾ì½ê¡§MIYASHITA PARK Á´´Û ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Í¡¼¥¸
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î25Æü(¿å) ¡Á3·î31Æü(²Ð)
¹¹ð´ë¶È¡§¥¥ê¥ó¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥ì¥Ç¥£¥»¥¾¥ó¡¢KDDI³ô¼°²ñ¼Ò¡¢»°°æÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¤ß¤º¤Û¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¢MS&AD¥¤¥ó¥·¥å¥¢¥é¥ó¥¹ ¥°¥ë¡¼¥× ¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¢TOYO TIRE³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥¢¥Ñ¥Û¥Æ¥ë³ô¼°²ñ¼Ò
ÆÃÊÌ»²²Ã¡§¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡ÖºÇ¹â¤Î·Ê¿§¤ò2026¡×¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼ ¡ÖJI BLUE¡×
SNS¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó³µÍ×¡§±þ±ç¹¹ð¤ò»£±Æ¤·¡Ö#ºÇ¹â¤Î·Ê¿§¤ò¡×¤ò¤Ä¤±¤ÆSNS¤ËÅê¹Æ¡¢¤Þ¤¿¤ÏÂÐ¾ÝÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¡£Park in Park¤Î¡ÖSAMURAI BLUE POP UP¡×¤Ë¤Æ¤½¤ÎÅê¹Æ²èÌÌ¤ò¤´Äó¼¨¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¡ÖºÇ¹â¤Î·Ê¿§¤ò2026¡×¸ÂÄê¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥«¡¼¥É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¡Ê¥«¡¼¥É¤Ï¡¢Í½ÄêËç¿ô¤ËÃ£¤·¼¡ÂèÇÛÉÛ½ªÎ»¡£Áª¼ê»ØÄê¤ÏÉÔ²Ä¡Ë
¢¨³ºÅö¹¹ð¤ÎÊÔÀ®¤äÊü±Ç¾ðÊó¡¦»þ´Ö¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤ÏÈó¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨»ÜÀß¤Ø¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨·ÇºÜ´ü´Ö¤ÏÍ½Äê¤Ç¤¢¤ê¡¢·ÇºÜ¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¡¦Ãæ»ß¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖSAMURAI BLUE POP UP¡×³«ºÅ³µÍ×
