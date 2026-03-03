侍ジャパンを見習って？韓国代表も大阪で“焼肉決起集会”　KBO全面支援で英気養う【WBC】

3年前の韓国代表と侍ジャパンは対照的な雰囲気だったが、今回は違うようだ。

【写真】イチローが激怒したWBC韓国代表「国旗立て」の瞬間

韓国代表は3年前、重苦しい雰囲気の中でWBCの準備を進めた。ただベスト8進出という目標だけを見てプレーし、“責任”という枷にとらわれ、重圧に押しつぶされてもがいていた。

侍ジャパンがベテランのダルビッシュ有を中心に何度も食事会を重ね、結束を固めたのとは対照的だった。

3年前は「ホームランでも喜べなかった」

3年前、本大会直前にベテランのキム・グァンヒョンは「成績が出れば食事会もできる。始まる前にやると、また話が出るかもしれない。顔色をうかがうのが日常だ」と冗談交じりに語った。それは、選手全体が重圧に苦しんでいたことの証でもあった。

大会中も、ホームランを打っても思い切り喜ぶことができなかった。ベスト8強行きの分水嶺だったオーストラリア戦での衝撃的な敗戦の過程で、カン・ベクホの“喜びすぎアウト”まで重なり、韓国代表の雰囲気は終始暗かった。

大会がすべて終わった後、当時の主力遊撃手キム・ハソンは「プレッシャーがあった。自分たちは食事会の場を設けなかった。成績が良くなかったので、そういう雰囲気にならざるを得なかった」と振り返った。結局、3大会連続1次ラウンド敗退という屈辱の歴史が作られた。

一方の日本は、宮崎キャンプから始まり、名古屋、そしてアメリカと大会期間通して何度も食事会を行い、これまで以上に結束した姿で全勝優勝を成し遂げた。日本の戦力自体が最強だったが、「ワンチーム」の組織力がプラス要因となった。

日本の“決起集会”は今や文化となった。日本は3月1日に大阪入りした後、初練習を終えて再び焼肉店で食事会を実施。大谷翔平ら複数の選手が当時の写真をSNSに投稿し、侍ジャパンの結束力を誇示した。

韓国も焼肉店で「決起集会」

国際大会の重要性を理解し、全員が使命感を持って臨んでいる。それでも。硬直した雰囲気は避ける必要があるということを今はわかっている。

韓国は2024年のWBSCプレミア12でもオープニングラウンド敗退という結果に終わったが、当時はパク・ドンウォンやコ・ヨンピョ、ソン・ソンムンらベテランの要望で大会前に“決起集会”を行い、決意を固めた。

今は変わった。責任感と使命感は維持しつつ、チーム全体の結束力を高めることも重要だということを確認した。

実際、2024年のプレミア12に続き、今回のWBCでも、韓国野球委員会（KBO）の支援で“決起集会”の場が設けられた。

プレミア12とは違い、WBCはメジャーリーガーがやむを得ず遅れて合流するしかなく、今回は異なる文化で育った韓国系アメリカ人選手（デーン・ダニング、ジャマイ・ジョーンズ、シェイ・ウィットコム）も短期間で代表に溶け込まなければならない。

シェイ・ウィットコム（中央）、ジャマイ・ジョーンズ（右／写真提供＝OSEN）

先月28日、沖縄でキャンプを行っていた国内組とコーチ陣が大阪入りし、イ・ジョンフ、キム・ヘソン、コ・ウソクら海外組とダニング、ジョーンズ、ウィットコムも合流した。ようやく30人のWBC代表“完全体”が整い、同日にKBOの支援で選手の“決起集会”の場が設けられた。

最年長41歳のノ・ギョンウンは「大阪で初めて全員がそろった。初めて会う選手もいる。和牛の店に行って肉を食べながらお互いに親しくなろうと、一度食事の場を持った。KBOが良い焼肉店を手配してくれて、団体会食を一度行った」と話した。

ノ・ギョンウンは韓国系アメリカ人選手たちについても良い印象を受け、共に親しくなる過程で愉快な雰囲気を作ろうとしている。「今はむしろ外国選手たちの方がよく合わせてくれているようだ。ハーフ選手だが、東洋的な文化をよく知っているようだ」とし、「韓国文化をもともと知っていたのか、あるいは話を聞いて来たのかはわからないが、あいさつもよくして、選手たちより先に“ファイティン”と叫んでいる。今の雰囲気はとても良いようだ」と説明する。

ノ・ギョンウン（写真提供＝OSEN）

ウィットコムと同じポジションで練習するキム・ドヨンも、「海外組なので学ぶ点が多い。明確に違うようで、不思議な気持ちで見ている」とし、「まだ会って間もないので、これから親しくなっている状況だが、ジャマイ・ジョーンズ選手も同じで性格がとても良い。すでに適応を終えたと思う。自分よりも早く適応しているようだ」と打ち明けた。

リュ・ジヒョン監督は「韓国系の選手たちは皆、所属チームにできるだけ遅く戻りたいと言っていた」とし、韓国の血が流れる“青い目の太極戦士”たちが今大会に臨む覚悟を代弁した。

“決起集会”の効果だろうか。韓国は今月2日、阪神タイガースとの強化試合で3-3の引き分けを収めた。ピンチも少なくなかったが、選手たちの好守の連続で失点の危機を乗り越え、打線では結束力のある姿で数少ない好機を逃さずつなげた。

ウィットコムやジョーンズらこの日先発出場した韓国系選手は打席では沈黙したが、体を張ったハッスルプレーと全力疾走で、韓国のために身をささげる準備ができていることを示した。

ウィットコム、ジョーンズと会話をするイ・ジョンフ（中央／写真提供＝OSEN）

プレッシャーを持たないというわけにもいかないが、重圧に押しつぶされてもならない。それでも「ワンチーム」のために“決起集会”の場を設け、絆とチームワークをあらためて胸に刻みながら、韓国代表はWBCでの名誉回復を準備している。

（記事提供＝OSEN）