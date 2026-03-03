「刺激的だ」なでしこ25歳レフティが黒ビキニ姿を披露！ 波打ち際にたたずむ姿にファン喝采「美しすぎる」「カッケー」
アメリカのエンジェル・シティに所属する日本女子代表の遠藤純が、自身のインスタグラムを更新。６枚のオフショットが注目を浴びている。
25歳のレフティは、印象的なピンク色の髪をなびかせ、サングラスをかけて、黒のビキニ姿で波打ち際にたたずんでいる。「夏が呼んでいる」と添え、カメラの絵文字のすぐ後にはチームメイトの杉田妃和のアカウントが記されている。
この投稿にファンも反応。「美しすぎる」「いいね」「刺激的だ」「可愛すぎる」「カッケーです」「あなたの髪はとても美しい」といったコメントが寄せられた。
数日前の投稿では、白のビキニ姿を公開。夏が待ち切れないようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像多数】夏が呼んでるわ――なでしこ遠藤純の眩しすぎるビキニショット！
25歳のレフティは、印象的なピンク色の髪をなびかせ、サングラスをかけて、黒のビキニ姿で波打ち際にたたずんでいる。「夏が呼んでいる」と添え、カメラの絵文字のすぐ後にはチームメイトの杉田妃和のアカウントが記されている。
この投稿にファンも反応。「美しすぎる」「いいね」「刺激的だ」「可愛すぎる」「カッケーです」「あなたの髪はとても美しい」といったコメントが寄せられた。
数日前の投稿では、白のビキニ姿を公開。夏が待ち切れないようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像多数】夏が呼んでるわ――なでしこ遠藤純の眩しすぎるビキニショット！