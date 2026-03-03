国際卓球連盟（ITTF）は2日、2026年第10週の世界ランキングを発表した。

■日本女子は計13人がトップ100入り

女子シングルスでは、張本美和（木下グループ）が2ランク下げたものの、日本勢トップの8位。「シンガポール・スマッシュ」でベスト8入りした早田ひな（日本生命）が9位に浮上し、伊藤美誠（スターツ）が10位につけ、3選手がトップ10を維持している。

なお、1位・孫穎莎、2位・王曼碰、3位・陳幸同（いずれも中国）と、ランキング上位は今週も変動はなかった。

橋本帆乃香（デンソーポラリス）と大藤沙月（ミキハウス）はそれぞれ1ランクダウンの12位、13位。長粼美柚（木下アビエル神奈川）は16位をキープしている。

このほか、佐藤瞳（日本ペイントグループ）は前週と変わらず21位。木原美悠（トップおとめピンポンズ名古屋）も23位を維持した。

横井咲桜（ミキハウス）は変動なしの28位。平野美宇（木下グループ）は1つ順位を下げて34位、芝田沙季（日本ペイントグループ）は35位を維持。赤江夏星（日本生命）は2ランクダウンの43位となっている。

また、出澤杏佳（レゾナック）は5ランク下げて91位。日本女子は計13選手がトップ100入りを果たした。

■日本女子選手の世界ランキング推移（2026年3月2日更新）

■トップ100以内の日本女子選手ランキング

8位 （↓ 6位）：張本美和

9位（↑ 10位）：早田ひな

10位 （↓ 9位）：伊藤美誠

12位（↓ 11位）：橋本帆乃香

13位（↓ 12位）：大藤沙月

16位（-）：長粼美柚

21位（-）：佐藤瞳

23位（-）：木原美悠

28位（-）：横井咲桜

34位（↓ 33位）：平野美宇

35位（-）：芝田沙季

43位（↓ 41位）：赤江夏星

91位（↓ 86位）：出澤杏佳