目黒蓮が黒短髪×スリーピーススーツで見せた晴れやかな笑顔に「かっこよすぎる」「爽やかさ全開」森田望智との並びにも「身長差メロい」と反響
映画『ほどなく、お別れです』の公式SNSが更新され、目黒蓮と森田望智のクランクアップショットが公開された。
■目黒蓮＆森田望智、笑顔のクランクアップ
投稿では、赤坂陽子役の森田が撮影終了を迎えたことを報告。同じ葬祭プランナーとして物語を支えた目黒と同日にクランクアップしたことも明かされた。
公開された写真には、黒のスーツ姿のふたりがそれぞれ大きな花束を抱え、晴れやかな笑顔を見せる姿が収められている。
目黒は赤や青を基調とした華やかなブーケを手に、森田はオレンジやイエローの明るい花束を抱え、達成感と温かな空気が伝わる1枚だ。
投稿では、「様々な別れを見つめてきたからこそ、胸に残る言葉がありました」と作品への思いもつづられている。なお、目黒のクランクアップの様子は後日公開予定とのこと。
SNSでは「めめかっこよすぎる」「爽やかさ全開」「このふたりの身長差もいいなぁ」「身長差メロい」「この2ショットずっと待ってた」「クランクアップ映像も楽しみ」「ふたりともカワイイ」「最高」といった声が寄せられている。
現在公開中の同作。撮影を終えたキャスト陣の笑顔からも、作品への深い思い入れが感じられる投稿となっている。
■目黒蓮らキャストの素顔が垣間見える貴重なメイキングカットも公開
■目黒蓮が投稿した『ほどなく、お別れです』オフショット
