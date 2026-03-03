3日11時現在の日経平均株価は前日比1085.56円（-1.87％）安の5万6971.68円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は155、値下がりは1410、変わらずは25と、値下がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均マイナス寄与度は160.44円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、ＴＤＫ <6762>が81.98円、東エレク <8035>が57.16円、ファナック <6954>が37.77円、トヨタ <7203>が35.1円と続いている。



プラス寄与度トップは三菱商 <8058>で、日経平均を20.26円押し上げている。次いでアドテスト <6857>が12.03円、フジクラ <5803>が11.03円、豊田通商 <8015>が6.32円、リクルート <6098>が6.12円と続く。



業種別では33業種中32業種が下落し、上昇は卸売の1業種のみ。値下がり1位は石油・石炭で、以下、輸送用機器、空運、小売、繊維、電気機器と並ぶ。



※11時0分4秒時点



株探ニュース

