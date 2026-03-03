着せ替え人形「リカちゃん」と、任天堂の人気ゲームシリーズ「スーパーマリオ」とのコラボレーションドール2種が、株式会社タカラトミーより4月18日に発売されます。

ラインアップは「スーパーマリオ リカちゃん マリオスタイル」と「スーパーマリオ リカちゃん ピーチ姫スタイル」で、希望小売価格は各5500円（税込）です。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

「リカちゃん」と「マリオ」のコラボレーションは、2023年発売の「スーパーマリオだいすきリカちゃん」に続き2回目。今回のコラボでは、リカちゃんがマリオやピーチ姫の衣装に身を包みます。

「スーパーマリオ リカちゃん マリオスタイル」は、マリオのトレードマークである赤い帽子と青のオーバーオールをまとったリカちゃんです。スーパースターをモチーフにしたバッグや、ひげのフォトプロップスが付属し、ディスプレイとして飾るだけでなく、写真撮影を楽しめる仕様です。

セット内容は人形（リカちゃん）、ドレス、下着、帽子、バッグ、ヒゲのフォトプロップス、イヤリング、クツ。バッグは開閉しない仕様です。

「スーパーマリオ リカちゃん ピーチ姫スタイル」は、ピーチ姫のコスチュームを着たリカちゃんです。印象的な髪型や青い瞳など、ピーチ姫の特徴も再現しています。

ドレスは袖にダーツを入れ、スカートの中にチュールを重ねることで、ボリューム感のあるシルエットに仕上げられています。冠カチューシャやピンクの傘が付属し、世界観を演出。

セット内容は人形（リカちゃん）、ドレス、下着、手袋、冠カチューシャ、傘、イヤリング、クツとなっており、傘は開かない仕様です。

対象年齢は3歳以上。全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、インターネットショップ、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」などで販売されます。

（c） TOMY （c） Nintendo

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By おたくま編集部 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026030305.html