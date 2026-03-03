女優の片瀬那奈（44）が3日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開し、反響を呼んでいる。

「こんにちは♪ 明日、ITトレンドEXPO 2026 Springに出演します！3月3日(火) 19:00〜19:40の講演になりますので、ぜひ参加登録＆視聴予約してください（URLはストーリーにおいておきます）」と告知。「テーマは 女優から「いち会社員」へ。片瀬那奈が語る、40代からの『リスキリング』と『キャリア再設計』のリアル」と報告した。

「もう会社員になって3年以上になりました」とつづり、最新ショットを披露した。

この投稿に、ファンからは「相変わらず美人すぎます」「やっぱり美人さん」「素敵です」「お元気そうで何よりです」「素晴らしい」「めちゃ美しい」などのコメントが寄せられている。

片瀬は1998年に芸能界デビューし、女性誌「JJ」専属モデルや女優として活躍。日本テレビ系情報番組「シューイチ」のMCも10年間に渡って務めたが、21年に所属事務所を退所。22年12月にファッション通販サイトを運営する「LOCONDO」に入社し、会社員として企画や商品開発などに携わっている。