『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』が学生クリエイター奨励賞を創設 “音楽をつくる”楽しさを伝える
6月13日に東京・TOYOTA ARENA TOKYOで授賞式が開催される国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』（MAJ）が新部門として、『学生クリエイター奨励賞 〜STUDENT MUSIC CREATORS CHALLENGE〜 in association with 京都芸術大学』を創設した。
【画像】『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』授賞式の司会を務める菅田将暉（2025年）
『MUSIC AWARDS JAPAN』は、「世界とつながり、音楽の未来を灯す。（ともす）」をコンセプトとした国内最大規模の国際音楽賞。第2回となる『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』では、昨年の66部門からパワーアップし、70部門以上を表彰する予定となっている。
このたび、学生クリエイターにスポットライトをあてた新部門として、『学生クリエイター奨励賞 〜STUDENT MUSIC CREATORS CHALLENGE〜 in association with 京都芸術大学』が創設されることとなった。応募対象者は、今、学びを続けている「学生」。国籍、年齢は不問となる。
TuneCore Japanを通して配信された音楽作品を対象にノミネート5作品を選出し、『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』授賞式にて最優秀作品のクリエイターを発表する。MAJは「楽器が弾けなくても、楽譜が読めなくても、音楽制作は可能」であるとし、「音楽を聴くだけではなく、“音楽をつくる”という創作活動の、豊かさ、楽しさを、一人でも多くの人に解放するため創設した」としている。
作品のエントリーは3月2日から4月7日まで。詳細は『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』の公式サイトで確認できる。
【画像】『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』授賞式の司会を務める菅田将暉（2025年）
『MUSIC AWARDS JAPAN』は、「世界とつながり、音楽の未来を灯す。（ともす）」をコンセプトとした国内最大規模の国際音楽賞。第2回となる『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』では、昨年の66部門からパワーアップし、70部門以上を表彰する予定となっている。
TuneCore Japanを通して配信された音楽作品を対象にノミネート5作品を選出し、『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』授賞式にて最優秀作品のクリエイターを発表する。MAJは「楽器が弾けなくても、楽譜が読めなくても、音楽制作は可能」であるとし、「音楽を聴くだけではなく、“音楽をつくる”という創作活動の、豊かさ、楽しさを、一人でも多くの人に解放するため創設した」としている。
作品のエントリーは3月2日から4月7日まで。詳細は『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』の公式サイトで確認できる。