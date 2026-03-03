寺田心、10年で178センチ長身に一変 鍛え上げられた肉体美に黒柳徹子驚き「すごい」【徹子の部屋】
俳優の寺田心（17）が、3日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に出演する。
【全身ショット】身長40センチアップ！大きくなった寺田心
7歳の時の初出演映像に思わず「ちっちゃ！」とびっくりした寺田は、現在17歳になり身長は178センチほどに。あどけなかった7歳の頃とは一変し現在は筋トレに夢中。鍛えられた腕や胸筋に触れた黒柳徹子が思わず「すごい」と感心する場面も。
学業と俳優業で大忙しの日々だが、昨年、大河ドラマに出演した際、憧れの渡辺謙と再会し成長した姿が見せられたことがうれしかったそう。まもなく高校3年生になるが、いろいろ悩みもあるそうで…黒柳に打ち明けた悩みとは。そんな寺田を支える2つの言葉があることも語っている。
