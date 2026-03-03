野球日本代表「侍ジャパン」の郄橋宏斗投手が2日、先発予定となる3日の強化試合阪神戦に向けて取材に応じ、「身体の状態も良いので、真っ直ぐを押していきながら、自分の投球を組み立てたいなと思いますし、結果にこだわりながらやりたいなと思います」と意気込みました。

前回大会に続き2大会連続の大舞台に挑む23歳右腕。「しっかりとここまでいい準備ができているので、ピッチクロック、ピッチコム両方最終確認したいですし、しっかりキャッチャーの人とコミュニケーションをとって良い形で抑えたいと思います」と話しました。

また、山本由伸投手が合流し、「自主トレから一緒にやってきているので、ここまでやってきた取り組みと、今投げている球がどれくらいのギャップがあったり、今感じていることが何なのか少し話し合いました」とコメント。

「いま世界一のピッチャーですし、その人と一緒に野球ができたり、球を見られるというのは自分にとってもプラスしかないので、いろんなものを吸収したいなと思います」とさらなる高みを目指す意欲を示しました。