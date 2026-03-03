昨年3月、米カリフォルニア州上空で皆既月食に近づく月/Patrick T. Fallon/AFP/Getty Images via CNN Newsource

（CNN）月が赤みがかったオレンジ色に変わる皆既月食が3日、アジアとオーストラリア、太平洋の島国、北米と南米の各地で観測できる。

米航空宇宙局（NASA）によると、「ブラッドムーン」とも呼ばれるこの現象は、地球が太陽と月の間に入る時に起こる。地球が月の表面に影を落とすことで、月が欠けたように見える。

NASAの専門家によれば、今回は3回連続の皆既月食の最後となる。前回は2025年3月と同年9月だった。次の皆既月食は28年12月31日まで起こらない。

今回の皆既月食は、地球の人口のほぼ3分の1が観測できる。望遠鏡を使わなくても肉眼で見られるが、双眼鏡や小型望遠鏡を使えばさらに鮮明な観測ができる。

ただ、天候によっては雲に遮られて見えにくいこともある。

部分食は日本時間の午後6時50分に始まる。皆既食は同8時4分に始まって、ピークに達する8時34分には赤色が最も濃くなり、9時3分には皆既食が終わって月が地球の影から出てくる。部分食は11時23分に終わる。

3月の満月は、季節の変化や生き物の活動を反映してさまざまな名称で呼ばれている。

米大陸や欧州では、昆虫が土から出てくる季節にちなんで「ワームムーン」と呼ばれるほか、米先住民の間では解けた雪が寒い晩に再び凍る現象を表す「スノークラストムーン」などの呼び方もある。