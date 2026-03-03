「レース素材は似合わない」→ 諦めないで！【LEPSIM】店員さんは“こう着る”！「大人コーデ」

2026年春夏は、レース素材に再び注目が集まる予報。これから目にする機会も増えそうだけど、「自分には似合わない」と距離を置いてきた人も少なくないはず。そんな人にこそチェックしてほしいのが、【LEPSIM（レプシィム）】の「レースカットソー」を取り入れた店員さんの着こなし。甘さのある総レースも、レイヤードで取り入れれば主張しすぎず大人にぴったりの仕上がりに。まずはレース素材を重ねるところから、気負わず取り入れてみて。

メンズライク × レースでこなれ感のある着こなしに

【LEPSIM】「総レース長袖ペプラム」\4,990（税込）

こちらのスタイリングで取り入れたのは、ペプラムシルエットが特徴のレースカットソー。レースをチラ見せするのはもちろん、ペプラムの裾を活かして華やかに見せられるのがポイントのアイテムです。本部スタッフのmizkさんは、デニムのイージーパンツとワークテイストのブルゾンにレースをプラス。メンズライクなスタイルに甘さが加わり、こなれ感のある着こなしに仕上がっています。普段からフェミニン寄りのスタイルが苦手な人も、このコーデなら真似しやすそう。