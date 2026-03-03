タレントの友近が３日、都内で行われた愛媛県オリジナルかんきつ「紅プリンセス」ＰＲイベントに出席した。

３月から出荷がスタートした「紅プリンセス」は、本格販売２年目。母親が紅まどんな、父が紅かんぺいで“みかん界のサラブレッド”だ。糖度１２度以上、クエン酸１・２％未満。つるんとした食感が魅力。２０１１年から地元・愛媛県の「伊予観光大使（いよかん大使）」を務めている友近は「みかんの品種が多すぎて私も追いつけない。愛媛に帰るたびに家系図みたいなものを見ていますが、どんどん増えて、今どきの名前もあったりするんですよね」と、愛媛発みかんの発展に驚きの声を上げた。紅プリンセスを一口で豪快に食べると「つるんとぷるんと入ってくる。ゼリーのような滑らか。愛媛県外の人が食べると、こんなにおいしいんだってびっくりすると思います」と興奮気味に語った。

２０１８年の西日本豪雨で愛媛県も甚大な被害を受けた。愛媛県庁みかん研究所の菊地毅洋所長が「みかん研究所のビニールハウスが流されましたが、紅プリンセスの木は奇跡的に助かりました」と明かせば、友近も「神様が見ている。これからの人生のみかんだから」としみじみ話した。冬のイメージが強いみかんだが、紅プリンセスの旬は３月〜４月上旬。「そのうち紅プリンセスが春の季語になるかも。（ＴＢＳ系バラエティー番組「プレバト！！」でおなじみの俳人）夏井いつき先生は愛媛県出身ですからね。『さくらと紅プリンセスは春の季語なので、ふたつもいりません』ってなるかもしれない」と、モノマネを交えて話し、会場の笑いを誘った。