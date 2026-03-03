映画誕生から25周年を記念して「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター」では、開業以来のブランドキャンペーンがスタート。

映画「ハリー・ポッター」の世界に入り込み、非日常の体験ができる「さぁ、魔法のような旅に出よう。」キャンペーンが開催されています☆

ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター「さぁ、魔法のような旅に出よう。」キャンペーン

キャンペーン開始日：2026年3月2日（月）

展開チャネル：TVC／デジタル広告／オウンドデジタル／オウンドソーシャル その他

タグライン：「さぁ、魔法のような旅に出よう」

世界中で愛され続ける映画「ハリー・ポッター」および「ファンタスティック・ビースト」シリーズの制作の舞台裏を体験できる「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター」

2026年3月2日から、開業以来初のブランドキャンペーンとなる「さぁ、魔法のような旅に出よう。」キャンペーンが開催されています！

身近な場所にありながら、映画「ハリー・ポッター」の世界を全身で体験できる没入型エンターテイメント施設であるスタジオツアー東京。

“魔法の世界への入口”であり、世界観と体験を通して日常を抜け出した“非日常”を味わえる場所として、象徴的なクリエイティブで表現します。

2026年は映画シリーズ誕生から25周年という節目の年。

四半世紀にわたり世代を超えて愛されてきた作品の世界を、スタジオツアー東京では実際の映画セットに足を踏み入れ、本物の衣装や小道具を間近で見ることができます☆

ほかにもインタラクティブな体験や飲食、ショッピングなど、多彩なコンテンツを通じて映画の世界観を楽しめるスポットです。

「さぁ、魔法のような旅に出よう。」キャンペーンを通じて、その魅力をより直感的に、幅広い層へ伝えていきます！

キャンペーンは、TVC・デジタル広告・オウンドデジタル／ソーシャルを中心に、多面的に展開する予定です。

さらに2026年3月18日からは、映画『ハリー・ポッターと賢者の石』公開25周年記念、映画誕生の原点をたどる特別企画「ホグワーツからの招待状」を開催。

物語の始まりに立ち返りながら、ここでしか味わえない新たな体験を届けます☆

開業からまもなく3周年を迎え、「ハリー・ポッター」の本拠地であるイギリスに次いで世界で2番目、アジア初のスタジオツアーとして、多くの来場者が訪れるスタジオツアー東京。

「Googleレビュー」では、国内大規模エンターテイメント施設として高評価となる4.7※を獲得し、「期待を超える体験」との高い評価を集めています！

映画作りの “魔法”の世界を探索できる体験施設として、日本で唯一無二の存在であるスタジオツアー東京。

さまざまなタッチポイントを通じて、スタジオツアー東京の魅力をより多くの人に届けます☆

※2026年3月1日時点

動画 スタジオツアー東京「魔法のような旅に」篇

キャンペーンを伝える動画として「魔法のような旅に」篇を公開。

通勤電車のホームから始まり、次の瞬間

魔法界のホームである「9と3/4番線」へと切り替わります！

その後、スタジオツアー東京で体験できる、数々のシーンを紹介。

それらのシーンを通して驚きや胸の高鳴り、思わず声が漏れるような感動など

忘れかけていた感情が呼び起こされていく様子が表現されています。

そして、「さぁ、魔法のような旅に出よう」というメッセージとともに、期待を超える体験へと誘う動画です☆

タグライン「さぁ、魔法のような旅に出よう」に込められた思い

映画『ハリー・ポッター』シリーズにおいて、9と3/4番線からホグワーツ特急に乗り込み、魔法の世界へと旅立つ場面は、物語のはじまりを象徴する印象的なシーン。

スタジオツアー東京も、訪れる方一人ひとりが壮大な物語へと踏み出す“旅立ちの場所”でありたいと考えているそうです。

魔法の世界を体験する場にとどまらず、長年作品を愛するファンもこれから作品に触れる人やお子さまも、それぞれの楽しみ方・感じ方を大切にする場所でありたいとの思いが込められています。

一般的なテーマパークとは趣を異にする“ツアー”形式だからこそ提供できる体験が、映画の魔法を味わう時間に。

同時に訪れた人自身の物語として、心に残る“魔法のような旅”となることを願い、このタグラインが掲げられました！

特別企画「ホグワーツからの招待状」

実施期間：2026年3月18日（水）〜9月6日（日）

映画シリーズ誕生から25周年を迎える2026年。

その原点となる物語を映画の世界を体感するうえで最もふさわしい場所・スタジオツアー東京で、新たな体験として味わえる特別企画「ホグワーツからの招待状」が幕を開けます！

特別企画「ホグワーツからの招待状」は、シリーズ第1作目・映画『ハリー・ポッターと賢者の石』をテーマにした体験企画。

長年のファンはもちろん、これから作品に触れる人にも、「ハリー・ポッター」の冒険のはじまりを体験できます。

期間中は、無数のキャンドルを灯す大広間が、＜組分けの儀式＞の舞台へと変貌。

「ハリー・ポッター」が初めて出会い、胸を躍らせた驚きと興奮に満ちた日々をたどるように、“魔法の世界”が次々と広がります！

また、特別企画の開催に合わせて、限定フードも登場予定です。

「ハリー・ポッター」のもとに届いた1通の手紙のように、魔法の世界への扉をひらく「ホグワーツからの招待状」

映画の世界に足を踏み入れる一歩となる、すべての人に向けた「招待状」です☆

ワーナー ブラザース スタジオ ジャパン合同会社のバイスプレジデント兼ゼネラルマネージャー：山粼佐智子氏 コメント

スタジオツアー東京は、映画の世界観に深く触れながら、質の高い時間をお楽しみいただける施設です。

ご友人同士やご家族はもちろん、お一人でも、それぞれのかたちで忘れられない思い出を紡ぎ、想像力が広がる特別なひとときをお過ごしいただきたいと考えております。

本キャンペーンを通じて、より多くの皆さまにその魅力を感じていただき、実際にお越しいただけることを楽しみにしております。

今後も、期待を超える体験価値を創出し続けてまいります。

映画 誕生から25周年の節目の年に開催される、開業以来初のブランドキャンペーン。

ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター「さぁ、魔法のような旅に出よう。」キャンペーンは、2026年3月2日より開催中です！

