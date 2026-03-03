着ぐるみ姿がかわいい！セガ ラッキーくじオンライン 「TVアニメ『弱虫ペダル LIMIT BREAK』はぐはぐみー！」
セガ ラッキーくじオンライン に「TVアニメ『弱虫ペダル LIMIT BREAK』はぐはぐみー！」がラインナップ。
思わず抱きしめたくなる着ぐるみ姿がかわいい「はぐはぐみー！」シリーズから、TVアニメ『弱虫ペダル LIMIT BREAK』のキャラクターたちが登場しています☆
セガ ラッキーくじオンライン 「TVアニメ『弱虫ペダル LIMIT BREAK』はぐはぐみー！」
くじ販売期間：2026年3月2日(月)11:00〜4月15日(水)23:59
価格：1回770円(税込) + 送料660円 (税込・初回購入時のみ送料がかかります)
セガ ラッキーくじオンライン「TVアニメ『弱虫ペダル LIMIT BREAK』はぐはぐみー！」の販売がスタート。
思わず抱きしめたくなる、もこもこの着ぐるみ姿がキュートな、セガ ラッキーくじオンラインオリジナルシリーズ「はぐはぐみー！」のくじです！
キュートな着ぐるみ姿をした、TVアニメ『弱虫ペダル LIMIT BREAK』に登場するキャラクターグッズが当たります。
A賞：ポケット付トートバッグ
A賞の「ポケット付トートバッグ」は、ぬいぐるみを入れてのおでかけにぴったり。
ポケット部分に「はぐはぐみー！」な姿のキャラクターたちが集まっています☆
B賞：おすわりぬいぐるみ
種類：全12種
着ぐるみ姿でお座りするキャラクターたちがかわいい、「おすわりぬいぐるみ」はB賞の賞品。
キャラクターごとに異なるカラーの着ぐるみを身につけています！
C賞：ぬいぐるみマスコット
種類：全12種
C賞の「ぬいぐるみマスコット」は、持ち歩きにちょうどいいサイズ。
キュートな着ぐるみ姿のキャラクターたちと一緒に、お出かけを楽しみたくなります☆
D賞：ミニ巾着
種類：全12種
D賞の「ミニ巾着」は、着ぐるみ姿のキャラクターと、各校デザインを組み合せているのがポイント。
作品ファンにはたまらない、ニヤリとできる要素が入っています。
E賞：アクリルスタンド
種類：全12種
もこもこの着ぐるみ姿でポーズを決める、E賞の「アクリルスタンド」
台座デザインはタイプ別になっています！
F賞：ステッカーセット
種類：全12種
丸形と着ぐるみ姿のダイカットデザインがセットになった、F賞の「ステッカーセット」
カラフルで、思わず集めたくなるグッズです☆
TVアニメ『弱虫ペダル LIMIT BREAK』のキャラクターたちがデザインされた、キュートな「はぐはぐみー！」シリーズのグッズ。
セガ ラッキーくじオンライン 「TVアニメ『弱虫ペダル LIMIT BREAK』はぐはぐみー！」は、2026年4月15日まで販売中です！
©渡辺航（週刊少年チャンピオン）／弱虫ペダル 05 製作委員会
※実際の賞品とは異なる場合があります
