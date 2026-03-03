セガ ラッキーくじオンライン に「TVアニメ『弱虫ペダル LIMIT BREAK』はぐはぐみー！」がラインナップ。

思わず抱きしめたくなる着ぐるみ姿がかわいい「はぐはぐみー！」シリーズから、TVアニメ『弱虫ペダル LIMIT BREAK』のキャラクターたちが登場しています☆

セガ ラッキーくじオンライン 「TVアニメ『弱虫ペダル LIMIT BREAK』はぐはぐみー！」

くじ販売期間：2026年3月2日(月)11:00〜4月15日(水)23:59

価格：1回770円(税込) + 送料660円 (税込・初回購入時のみ送料がかかります)

セガ ラッキーくじオンライン「TVアニメ『弱虫ペダル LIMIT BREAK』はぐはぐみー！」の販売がスタート。

思わず抱きしめたくなる、もこもこの着ぐるみ姿がキュートな、セガ ラッキーくじオンラインオリジナルシリーズ「はぐはぐみー！」のくじです！

キュートな着ぐるみ姿をした、TVアニメ『弱虫ペダル LIMIT BREAK』に登場するキャラクターグッズが当たります。

A賞：ポケット付トートバッグ

A賞の「ポケット付トートバッグ」は、ぬいぐるみを入れてのおでかけにぴったり。

ポケット部分に「はぐはぐみー！」な姿のキャラクターたちが集まっています☆

B賞：おすわりぬいぐるみ

種類：全12種

着ぐるみ姿でお座りするキャラクターたちがかわいい、「おすわりぬいぐるみ」はB賞の賞品。

キャラクターごとに異なるカラーの着ぐるみを身につけています！

C賞：ぬいぐるみマスコット

種類：全12種

C賞の「ぬいぐるみマスコット」は、持ち歩きにちょうどいいサイズ。

キュートな着ぐるみ姿のキャラクターたちと一緒に、お出かけを楽しみたくなります☆

D賞：ミニ巾着

種類：全12種

D賞の「ミニ巾着」は、着ぐるみ姿のキャラクターと、各校デザインを組み合せているのがポイント。

作品ファンにはたまらない、ニヤリとできる要素が入っています。

E賞：アクリルスタンド

種類：全12種

もこもこの着ぐるみ姿でポーズを決める、E賞の「アクリルスタンド」

台座デザインはタイプ別になっています！

F賞：ステッカーセット

種類：全12種

丸形と着ぐるみ姿のダイカットデザインがセットになった、F賞の「ステッカーセット」

カラフルで、思わず集めたくなるグッズです☆

TVアニメ『弱虫ペダル LIMIT BREAK』のキャラクターたちがデザインされた、キュートな「はぐはぐみー！」シリーズのグッズ。

セガ ラッキーくじオンライン 「TVアニメ『弱虫ペダル LIMIT BREAK』はぐはぐみー！」は、2026年4月15日まで販売中です！

©渡辺航（週刊少年チャンピオン）／弱虫ペダル 05 製作委員会

※実際の賞品とは異なる場合があります

