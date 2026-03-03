ENHYPEN、夜のシーンをスタイリッシュに彩る ZOZOTOWNオリジナルアイテム販売開始へ
「ZOZOTOWN」20周年を記念した特別企画「ZOZOTOWN with HYBE MUSIC GROUP」の第5弾として、7人組グローバルグループ・ENHYPENとのオリジナルアイテムが、きょう3日よりZOZOTOWN限定で販売される。
【写真】スタイリッシュ！「ENHYPEN」アイテム
今回販売するのは「夜のお出かけを楽しむひととき」をテーマに、ENHYPENのメンバーをイメージした、光沢感のあるシャツやジャケット、ショルダーバッグなど全11型のアイテム。ハリのある素材とブラックを基調としたシックなデザインで、夜のシーンをスタイリッシュに彩る。
販売期間は、きょう3日正午から16日午前11時59分まで。発送は6月中旬を予定している。今回で特別企画のアイテム販売は最後となる。
