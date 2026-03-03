超特急・柏木悠、スーツ着こなしサラリーマン役 “グリーンマン”に笑ってしまう場面も【コメント全文】
9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急の柏木悠（ハル）が、きょう3日から公開される、同日発売のジンジャーエール「サントリー天然水 特製ジンジャーエール」の新ウェブCM「ジンジャー！ジャジャーン！」篇に出演する。
【CMカット】ジンジャーエールの中を飛ぶ？超特急・柏木悠（ハル）
新ウェブCM「ジンジャー！ジャジャーン！」篇では、オフィスを舞台に、サラリーマンに扮（ふん）した柏木が登場。任された仕事が捗らず焦っていると、突然デスクの引き出しから現れた謎のペンギン「ジンペン（ジンジャーペンギン）」にペットボトルを渡され、それを飲んだ柏木にぐんぐん力がみなぎっていくストーリーを通じて、働く人の昼のエネルギーチャージを後押しする同商品をアピールする。
また、今回のCM撮影・制作現場の裏側をリアルに収めたメイキング動画も公開。生身の人間である柏木と、アニメキャラクターの「ジンペン」の共演、掛け合いがどのように撮影されたのか、シュールな裏側が明らかになる。
今回のCM撮影では、CGや生成AIとの合成編集が多く、背景透過のための緑色の全身タイツを着た人間（グリーンマン）と共演した柏木。グリーンマンに柏木が囲まれ、ペンギンの人形でつつかれるなど、裏側ではグリーンマンとの掛け合いでシュールなシーンが多く、笑いの絶えない撮影現場だった。特に、デスクの引き出しから目の前に人（グリーンマン）が飛び出してくるシーンでは、柏木も思わず笑いをこらえきれず、完成した映像を見て談笑する様子も。また、柏木が宙に吊られた状態での難度の高い撮影にも挑戦。事前にしっかりと練習し、本番は完璧な演技を見せた。
【コメント】
――今回の撮影の感想を教えてください。柏木さんの笑顔があふれる撮影現場でしたが、特に印象に残ったシーンはありますか。
撮影のときは、どういったものになるのかイメージがつかなかったので、完成がとても楽しみです！弾いたことのない楽器や、ワイヤーに吊られて叫んだりと、良い意味で自分らしくて、キャラクターにあっていたのかなと思いました。楽しい広告に起用していただいて本当にうれしいです。
――“天然”水にちなんで、最近、柏木さんご自身が“天然だな”と感じた出来事はありますか。
天然かどうか分からないですが、たまに言葉の言い間違いをすることがあって、それを方言だとまわりの人に思わせるようなところがあります（笑）。“熊本弁マジック”で言い間違いをごまかせちゃえます！
――今回の新WEB CMをご覧になる皆さんにメッセージをお願いします。
このジンジャーエールに出会ってから、ジンジャーエールがとても好きになったのですが、それぐらいおいしくて、ジンジャーエールの魅力を教えてもらえました！これを機にジンジャーエールを好きになったと言っても過言ではないくらいおいしいです。皆さんにもぜひ飲んでいただきたいですし、「サントリー天然水 特製ジンジャーエール」を広めていきたいです！
