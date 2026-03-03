歌手の森口博子（57）が3日までにブログを更新。訃報が伝えられた米歌手ニール・セダカさんを悼んだ。

森口は「安らかに…。」のタイトルを付け、「目を疑う訃報に、一瞬、息を呑みました。ニール・セダカさんがお亡くなりになられました。享年86歳」と言及。「とてもとても悲しいです。お会いしたかったです」と思いをつづり、「アメリカを代表する偉大なシンガーソングライターのあのニール・セダカさんが…」と悔やんだ。

セダカさんは、森口の85年のデビュー曲でアニメ「機動戦士Ζガンダム」のオープニング曲「水の星へ愛をこめて」の作曲家でもある。同楽曲のレコードジャケットの画像を貼り付け「歌手になると言う夢を叶えてくれた、そしてたくさんのファンの皆さんと世代を超えて、繋がることができている、私にとって生涯の宝物」とつづった。

また、中学生時代にスカウトされた際にもセダカさんが作曲したコニー・フランシスの「ボーイ・ハント」を歌唱し、デビューにつながったことを回想。

さらに昨年には40周年記念アルバムで新曲「聖なる惑星−sanctuary−」の作曲を手掛けたセダカさんについて「送ってくださった弾き語りのデモの動画ではあんなにお元気だったのに…幾つになられても、力強くて温かくて、そして瑞々しさも感じられる歌声とピアノの演奏に心が震えました。温かい笑顔も、忘れられません」と回顧。

「親愛なるニール・セダカ様。ニールさんが地球上に遺して下さった名曲の数々は永遠に生き続けています。本当にありがとうございました。どうか安らかな旅立ちでありますように。心からお悔やみ申し上げます。これからも、大切に一音入魂で歌い続けます」と追悼した。