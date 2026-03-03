「キングオブコント2021王者」のお笑いコンビ、空気階段の鈴木もぐら（38）が2日深夜放送のTBSラジオ「空気階段の踊り場」（月曜深夜0時）に出演。体重120キロから約30キロ減量に成功したと明かした。

もぐらは「ダイエットして、今93キロなんですよ。28キロ」と切り出した。相方の水川かたまりからは「小学4年生じゃん」とツッコミが入った。

17年4月の番組開始当初は96キロで、その時よりも3キロ減。「やっぱりね、95（キロ）を切ったぐらいの時から急激に会う方会う方に『痩せたね』って。毎回言われる。めっちゃうれしかったのは、当面の撃破目標が和田さんだったの。ネルソンズの和田まんじゅうさん。和田さんがなんと今、96キロで、和田さんより痩せているのよ、撃破！」と大声を張り上げた。

減量したのは、太りすぎを理由に予約したマッサージ店から門前払いで施術を拒否されたからと過去の番組で明かしている。減量法は食事時間を16時間以上空ける「オートファジー」だという。

番組公式Xはもぐらが120キロ時代、番組開始当初の96キロ、現在の93キロの写真を公開している。

もぐらは長年痛めていた股関節を治療するため、昨年2月28日に人工股関節を入れる手術で入院。無事に手術は成功し、復帰している。