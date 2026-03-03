サッカーW杯北中米大会が開幕する6月11日まで3日で100日となった。優勝を目標に掲げる日本代表の森保一監督（57）が日本サッカー協会を通してコメントを発表。今月下旬には欧州遠征を行い、28日（日本時間29日）にスコットランド代表、31日（同4月1日）にイングランド代表と強化試合を行う。

5月31日に国立競技場で壮行試合（相手未定）を実施して、事前合宿地のメキシコ・モンテレイへ移動。その後、大会期間中の拠点となる米テネシー州ナッシュビルに入る予定だ。W杯1次リーグではオランダ、チュニジア、欧州プレーオフB組（ウクライナ、ポーランド、アルバニア、スウェーデン）の勝者と対戦する。

「FIFAワールドカップ2026開幕まで残すところ100日となりました。昨年のアジア最終予選が終わった翌日に“あと1年”となり、年明けには“あと半年”だと話していましたが、気がつけばもう100日後、3カ月余りです。時間はあっという間に過ぎていきますが、世界の舞台に向けて着実に準備を進めていきます。今月末にはスコットランド代表、そしてイングランド代表と国際親善試合で対戦します。歴史と伝統、そして世界トップ・オブ・トップの実力を備えたチームとの対戦をさらなる成長の機会としていきます。ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックでは、TEAM JAPANが冬季オリンピックで日本歴代最多となる24個のメダルを獲得しました。日本の選手たちの活躍ぶりが世界から尊敬を眼差しを集め、多くの日本の方々に勇気と誇りを届けたことは間違いありません。まもなくパラリンピックが開幕し、野球では侍ジャパンも世界との勝負に向かいます。あらゆるスポーツを通して“日本ならできる”という姿を世界に発信していくために、我々も100日後、最高の景色へ向かう大会に皆さんと共に挑みます」