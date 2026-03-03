たくさんのワンコがいる中、おやつをもらうのが下手すぎるゴールデンさん。やっともらえたのに横から別のワンコが…！？まさかの悲劇的な展開は話題を呼び、投稿は14万回再生を突破。「おっとりさん♡」「目が離せませんね！」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：おやつをもらうのが下手くそな大型犬→『ようやく貰えた』と思ったら…まさかの『悲劇的な展開』】

おやつが欲しくて大型犬が大集合！

Instagramアカウント「issan_man」に投稿されたのは、マイペースで穏やかなゴールデンレトリバーの女の子「にこ」ちゃんのお姿。この日、ドッグランでおやつを持った飼い主さんの周りには、たくさんのワンコたちが群がっていたそう。

そのほとんどがにこちゃんと同じゴールデンレトリバー。大型犬がわらわらと群がりおやつをもらっていますが、にこちゃんは輪の中から外れてウロウロ…。というのも、おっとりさんな性格ゆえ、おやつを上手にもらえないのだとか。

困ったにこちゃんはお父さんに助けを求めますが、『自分で行って！』と叱咤激励をされ、しぶしぶ輪の方へと戻っていったそう。

ようやくおやつをゲット！ところが…

そんなにこちゃんに気付いた飼い主さんが、直接おやつを与えます。ようやくゲット…！と思いますが、どんなおやつか確かめるために一回出して少しずつ食べるのがにこちゃん流。なんとも可愛らしい行動ですが、ほかのワンコたちに気づかれないでしょうか…！？

2回目のおやつをもらえたにこちゃん、同じように小分けにして味わっていたところ、案の定ほかのワンコに食べられてしまったそう。まさに「ガーン！」といった様相で、トボトボとお父さんの元へ帰ってきたといいます。

まさかのチワワさんに…！？

おやつを持っている飼い主さんはワンコたちから大人気！先ほどとは違う飼い主さんの周りにもゴールデンさんがわらわら…。このときのにこちゃん、ポジション取りはバッチリ！ところが優しい性格ゆえ、どんどん場所を譲ってしまい最終的には輪の一番外側に…。

にこちゃんへと直接差し出されたおやつを、ポロっと落としてしまいました。すると風のごとくあらわれたチワワの「はっさく」くんにあっという間に強奪されてしまったそう。

取られてしまっても「ダメだったー！」と笑顔さえ向けるにこちゃん。体は大きくて、心はもっと大きいのでしょう。悲劇的なワンシーンですが、にこちゃんの優しさと愛らしい不器用さに、心がじんわりあたたかくなったのでした♡

にこちゃんの控えめな姿にキュンキュンした人は多い様子。「守ってあげたい系レトリバー」「がんばれにこちゃん！」「とっても優しいワンコ」などのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「issan_man」には、にこちゃんとご家族の微笑ましい日常が投稿されています。大好きなお姉ちゃんに会うと感情が大爆発するにこちゃんも必見です♡

写真・動画提供：Instagramアカウント「issan_man」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております