お姉ちゃんが1年ぶりに帰ってきたら、大型犬の愛が止まらなくなって…？激しすぎる熱烈大歓迎が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で19万1000回再生を突破しています。

お姉ちゃんが1年ぶりに帰ってきたら…

Instagramアカウント「cocoraysora」に投稿されたのは、お姉ちゃんが1年ぶりに実家に帰ってきて、ゴールデンドゥードル（ゴールデンレトリバー×プードル）の「ソラ」ちゃんと再会した時の様子です。

お姉ちゃんが部屋のドアを開けた瞬間に、ソラちゃんはしっぽをブンブン振りながら飛びついて、全力で「おかえり！」と伝えたそう。その喜びようを見るだけで、お姉ちゃんのことが大好きで仕方ないのだということが伝わってきます。

大型犬が熱烈大歓迎！

お姉ちゃんがドアを閉める間も部屋に入ってからも、何度も飛びついて愛を伝え続けるソラちゃん。大型犬のソラちゃんが後ろ足で立ち上がると、人間の大人と同じくらいの身長になるため、お姉ちゃんは受け止めるのが大変そうです。それでもソラちゃんの熱烈大歓迎は止まらず、もはや襲われているかのような状態に…！

部屋の中ではトイプードルの「ココ」ちゃんと「ライ」ちゃんも待っているのですが、ソラちゃんの好き好き攻撃が激しすぎて、お姉ちゃんはなかなか2匹のところに辿り着けません。

そしてようやく2匹に触れられると思ったら、「もっと構ってよ～」とソラちゃんが乱入。お姉ちゃんを独り占めしたがる姿が可愛くて、思わず笑ってしまいます。

愛にあふれた光景が尊い

その後もソラちゃんはお姉ちゃんを甘噛みしたり飛びついたりして、全身で再会を喜んでいたとか。これからもお姉ちゃんが帰ってくるたびに、愛情たっぷりのお出迎えをしてくれることでしょう。

この投稿には「可愛すぎる」「愛だね」「嬉しいですね」「大型犬の喜びの舞はもうなんかすごいよねｗ」といったコメントが寄せられ、愛にあふれた再会シーンは多くの人に笑顔を届けてくれることとなりました。

ソラちゃんの可愛い姿やご家族との微笑ましい日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「cocoraysora」をチェックしてくださいね。

