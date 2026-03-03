高層ビル街を巡る「新宿WEバス」

京王バスが、東京の新宿周辺を巡回する路線バス「新宿WEバス」を2026年3月31日限りで廃止すると発表しました。

【ビルがよく見える！】他と少し違う「新宿WEバス」の車内（写真）

このバスは地域活性化を目的に2009（平成21）年9月から運行されてきました。青色の専用車両が使われ、2026年1月の段階では新宿駅西口から新宿ワシントンホテル、パークハイアット東京、京王プレッソイン新宿といった大型のホテルを結んでいます。

これらの施設は新宿駅から少し離れた西新宿の高層ビル群にあり、直線だと1kmにも満たない距離ですが、バスは周辺のビルへの足としても使用されています。

2026年1月現在、「新宿WEバス」は新宿駅西口の28番のりばから発車しています。西新宿の高層ビル群の南側を一回りして、甲州街道を経由して再び新宿駅西口に戻ります。運行距離は2.67kmで、1周の所要時間は18分。バスは7〜19時に24分間隔で運行されています。

ちなみに「新宿WEバス」の愛称は、西口（W）と東口（E）を連絡するバス・「私たち」（WE）のバスに由来しています。今でこそ、新宿駅西口から西新宿の高層ビル群をぐるっと回るルートになりましたが、当初は“新宿の東西を結ぶ”役目があり、ルートの変更を繰り返して今に至っています。

2009（平成21）年の運行開始当初は、新宿駅西口→歌舞伎町→新宿三丁目（伊勢丹）→新宿駅南口→新宿ワシントンホテル→東京都庁本庁舎→東通り→新宿駅西口という、新宿駅周辺を時計回りに走るルートでした。

その後、新宿御苑や西参道への延伸、歌舞伎町ルートの独立などがあり、2024年には新宿御苑ルートや歌舞伎町ルートといった東側のルートが廃止され、西側も2025年に入出庫に関連するルートが廃止されています。

2025年4月には、新宿駅直近地区土地区画整理事業（新宿駅周辺の再開発）に関連して新宿駅西口のバス停が移設されました。合わせて運用台数が3台から1台に減らされています。かつての「新宿WEバス」の新宿駅西口のバス停は、駅の近くにありましたが、移転を繰り返して遠くなっています。減便により、2025年4月以降の「新宿WEバス」の利用者は前年の半分程度に減っています。

「新宿WEバス」が廃止される理由

今回の廃止に至った理由は、「利用者数の減」「乗務員不足」「運行コストの増」といった影響を受け、今後の運行継続が困難となったためです。

新宿区の資料によると、JR新宿駅の東西自由通路開通に伴う駅周辺の歩行者回遊性の向上や、シェアサイクルをはじめとした交通手段の多様化、運賃が100円ということで収支の維持困難、さらには今後のバスの修理費増加や更新費の発生で事業者の負担の増加が予想されるという理由で、廃止はやむを得ないと判断されています。

代替として、新宿駅西口を発着する既存の京王バスの路線が推奨されています。しかし、南側の甲州街道ではバス路線の廃止が相次ぎ、「新宿WEバス」の廃止も重なるため、西参道の交差点からバスタ新宿がある新宿駅南口付近までは路線バスがほぼなくなります。バスタ新宿から新宿ワシントンホテル付近は、京王バスの「030」系統（バスターミナル東京八重洲発・永福町行き）が辛うじて残りますが、日曜・祝日に1本だけの運行です。

「新宿WEバス」vs徒歩

廃止を前に、「新宿WEバス」に乗ってみることにしました。乗車したのは平日14時台の便です。新宿駅西口を発車した時点で乗車は2人だけでした。途中の新宿ワシントンホテルから乗車があり、以後は各バス停で新宿駅西口に戻る客が乗車しましたが、乗客の数は全部で10人にも満たないものでした。

このバスは運賃が100円ですが、東京都のシルバーパスは利用できません。このためシルバーパスを提示した乗客が運転士に促されて100円を支払う姿も見られました。

「新宿WEバス」は、道路の都合で遠回りをしながら走ります。新宿駅西口から新宿ワシントンホテルまでは直線で数百メートル。そこで、この区間で「新宿WEバス」と徒歩のどちらが早く着くか試してみました。

「新宿WEバス」は新宿ワシントンホテルから西参道を通り、甲州街道を経由して新宿駅西口に戻って来ます。この間、信号待ちやバス停での時間調整も行われています。徒歩のルートも直線とはならず、碁盤の目のようになっている西新宿の高層ビル街をジグザクに歩くことになります。さらに、横断歩道での信号待ちもあります。

新宿ワシントンホテルのバス停から、「新宿WEバス」の発車と同時に新宿駅西口に向かって歩きました。その結果、3分ほど早く新宿駅西口のバス停に先に着いてしまい、バスに勝ってしまいました。しかし、逆向きの新宿駅西口から新宿ワシントンホテルに向かう場合は、走行ルートの関係から「新宿WEバス」の方が早く到着します。

このように徒歩も良い選択肢ですが、足を傷めるなどして歩くのが厳しい状況ならバスが最善の選択肢になります。また、雨の日は一般的には徒歩が不利ですが、新宿ワシントンホテルから京王新線新宿駅までなら地下通路があります。この通路はJR新宿駅南口などに接続しているので、雨天でも傘の心配は不要です。しかし、通路の途中には階段などの上下移動があります。