スクバルの“限定登板”に「誰も得をしない最悪の結果だ」…米国WBC1次Rの先発ローテ判明　米記者報道

スクバルの限定登板に様々な意見が寄せられた(C)Getty Images

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で強力なメンバーを揃えた米国代表だが、1次ラウンドで登板する先発投手が決まったと、米紙『USA TODAY』のボブ・ナイチンゲール記者が報じている。

同記者は自身のXで「WBCの代表チームにおいて、最初の4試合はローガン・ウェブ、タリク・スクバル、ポール・スキーンズ、ノーラン・マクリーンの4名が先発を務める予定だ」と伝えている。

ただ、「サイ・ヤング賞を2度受賞しているタリク・スクバルは、WBC第2戦のイギリス戦で約55球を投げ、その後タイガースに再合流するため（キャンプ地の）レイクランドに戻る予定だ」という。