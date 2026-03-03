スクバルの“限定登板”に「誰も得をしない最悪の結果だ」…米国WBC1次Rの先発ローテ判明 米記者報道
スクバルの限定登板に様々な意見が寄せられた(C)Getty Images
ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で強力なメンバーを揃えた米国代表だが、1次ラウンドで登板する先発投手が決まったと、米紙『USA TODAY』のボブ・ナイチンゲール記者が報じている。
同記者は自身のXで「WBCの代表チームにおいて、最初の4試合はローガン・ウェブ、タリク・スクバル、ポール・スキーンズ、ノーラン・マクリーンの4名が先発を務める予定だ」と伝えている。
ただ、「サイ・ヤング賞を2度受賞しているタリク・スクバルは、WBC第2戦のイギリス戦で約55球を投げ、その後タイガースに再合流するため（キャンプ地の）レイクランドに戻る予定だ」という。
これには「他の選手にチャンスを与えるべきだったのではないか、と思ってしまう」「彼が欠場すべきだったという考え方は、目先のことしか見ていない意見だ」「スクバル、タイガース、そして米国代表…これは誰も得をしない最悪の結果だ。そもそも出場を断っていた方が、今のような形になるよりよほど良かった」と、様々な意見が寄せられた。
野手ではアーロン・ジャッジらスター軍団を揃えた米国が侍ジャパンの強力なライバルになることは間違いなさそうだが、スクバルの限定登板は波紋を広げている。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
