ついに「iPhone 17e」が発表される、256GBで9万9800円
Appleが「iPhone 17e」を2026年3月2日に発表しました。iPhone 17eは背面カメラを1個だけ搭載する安価なモデルで、ストレージ容量256GBモデルが税込9万9800円です。プロセッサーはA19を搭載し、アップル製モデムのC1Xも搭載しています。
iPhone 17e - Apple（日本）
https://www.apple.com/jp/iphone-17e/
https://www.apple.com/jp/newsroom/2026/03/apple-introduces-iphone-17e/
iPhone 17eのカラーは「ブラック」「ホワイト」「ソフトピンク」の3種類です。背面には48メガピクセルのFusionカメラシステムを搭載しています。
プロセッサーはA19チップを搭載。GPUはiPhone 17が5コアだったのに対してiPhone 17eは4コアに減っています。ディスプレイはドルビービジョンに対応した最大輝度1200ニトの「Super Retina XDRディスプレイ」を搭載しており、動画やゲームを美しく表示できます。
ディスプレイの表面素材はiPhone 17と同じCeramic Shield 2を採用し、前世代と比べて耐擦傷性能が3倍に増強されています。
MagSafeとQi2にも対応しており、最大15Wでのワイヤレス充電が可能。カードケースなどのアクセサリを磁石でピタッとくっつけることもできます。
「iPhone 17」「iPhone 17e」「iPhone 16e」のスペックを並べた表が以下。iPhone 17eはiPhone 16eと同じ寸法ですが、プロセッサーが最新世代にアップグレードされて高速無線充電にも対応しています。
モデル名iPhone 17iPhone 17eiPhone 16e外装アルミニウムフレーム
アクションボタン
カメラコントロールアルミニウムフレーム
アクションボタンアルミニウムフレーム
アクションボタン表面素材Ceramic Shield 2Ceramic Shield 2Ceramic ShieldプロセッサーA19チップ
6コアCPU
Neural Acceleratorを搭載した5コアGPU
16コアNeural Engine
ハードウェアアクセラレーテッドレイトレーシングA19チップ
6コアCPU
Neural Acceleratorを搭載した4コアGPU
16コアNeural Engine
ハードウェアアクセラレーテッドレイトレーシングA18チップ
6コアCPU
4コアGPU
16コアNeural Engine
ハードウェアアクセラレーテッドレイトレーシング前面カメラ18MPセンターフレームフロントカ メ ラ12MP TrueDepthカメラ12MP TrueDepthカメラ背面カメラ48MP Fusionメイン
48MP Fusion超広角48MP Fusionメイン48MP Fusionメインバッテリー動画再生：最大30時間
動画再生(ストリーミング)：最大27時間動画再生：最大26時間
動画再生(ストリーミング)：最大21時間動画再生：最大26時間
動画再生(ストリーミング)：最大21時間無線充電最大25WのMagSafeワイヤレス充電
（30W以上のアダプタを使用）最大15WのMagSafeワイヤレス充電
（20W以上のアダプタを使用）最大7.5WのQiワイヤレス充電ストレージ容量256GB
512GB256GB
512GB128GB
256GB
512GB画面大きさ：6.3インチ
解像度：2622×1206ピクセル
最大輝度：1000ニト
ピーク輝度：1600ニト(HDR)
ピーク輝度：3000ニト(屋外)
最小輝度：1ニト
Super Retina XDRディスプレイ
ProMotionテクノロジー
常時表示ディスプレイ
Dynamic Island
HDRディスプレイ
True Toneディスプレイ
広色域ディスプレイ（P3）
触覚タッチ大きさ：6.1インチ
解像度：2532×1170ピクセル
最大輝度：800ニト
ピーク輝度：1200ニト(HDR)
Super Retina XDRディスプレイ
HDRディスプレイ
True Toneディスプレイ
広色域ディスプレイ（P3）
触覚タッチ
大きさ：6.1インチ
解像度：2532×1170ピクセル
最大輝度：800ニト
ピーク輝度：1200ニト(HDR)
Super Retina XDRディスプレイ
HDRディスプレイ
True Toneディスプレイ
広色域ディスプレイ（P3）
触覚タッチ
寸法高さ149.6mm×幅71.5mm×厚さ7.95mm高さ146.7mm×幅71.5mm×厚さ7.80mm高さ146.7mm×幅71.5mm×厚さ7.80mm重量177g169g167g価格256GBモデル：12万9800円
512GBモデル：16万4800円256GBモデル：9万9800円
512GBモデル：13万4800円128GBモデル：税込9万9800円(登場時)
256GBモデル：税込11万4800円(登場時)
512GBモデル：税込14万4800円(登場時)
iPhone 17eの発売日は2026年3月11日で、予約注文は2026年3月4日23時15分から始まります。価格は256GBモデルが9万9800円、512GBモデルが13万4800円です。