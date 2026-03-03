コアラのマーチ43年目の大刷新 “リアルコアラさん”卒業＆新顔に交代、CUTIE STREETが応援団就任
ロッテは17日から、ロングセラーブランド「コアラのマーチ」のビスケット絵柄とパッケージを刷新し、「366日のハピバのマーチ」企画を開始する。誕生日や西暦、干支、血液型を組み合わせた史上初の試みで、絵柄は全500種類、組み合わせは約17万通りにのぼる。同日には新商品「コアラのマーチ＜ハピハピショートケーキ＞」も発売する。
【画像】さみしい…卒業する”リアルコアラさん”
同ブランドはこれまで、多種多様な絵柄を探す楽しさと、見つけた絵柄を共有したくなる体験を価値としてきた。2024年の40周年記念で実施した「名前入り」企画は大きな反響を呼んだ一方、「自分の名前がない」という声もあったという。そこで今回は、誰もが持つ「誕生日」に着目。西暦は、日本最高齢者の誕生年とされる1911年から、未来に生まれる子どもたちの誕生年となる2028年までを用意した。西暦×誕生日×血液型の3項目で算出した組み合わせは約17万通り。自分や家族、友人、推しの誕生日を探すことで、日常の中に小さな祝福体験を生み出す狙いだ。
企画にあわせて発売する「コアラのマーチ＜ハピハピショートケーキ＞」は、北海道産生クリームを使用したビスケットに、いちご風味のチョコレートを閉じ込めた。ショートケーキをイメージした味わいが特長。パッケージはケーキを模し、ろうそくにブランド誕生年の「1984」と、3月3日の「コアラのマーチの日」を示す「0303」をあしらった。
さらに、発売43年目を迎える定番商品も大幅リニューアルする。「コアラのマーチ＜チョコ＞」「コアラのマーチ＜全粒粉ｉｎ旨ビス＞」を同日から全国で発売。ビスケットはよりサクッと香ばしく、チョコレートはコクと深みを強化するなど、大人も満足できる味わいへ進化させた。パッケージの“顔”も交代し、発売当初から親しまれてきた“リアルコアラさん”は卒業。“コアラのマーチくん”が新たなブランドの顔となる。
開発を担当した久保田祐揮氏は「43年目の節目に、見た目も味も刷新した。長く親しまれてきた“リアルコアラさん”からバトンを受け取り、新しい顔とともに幅広い世代に愛されるブランドを目指す」とコメントした。
また、3月3日を「コアラのマーチの日」として記念日制定したことを記念し、アイドルグループCUTIE STREETが「コアラの街（マーチ）」企画の応援団に就任。原宿エリアでポスターハント企画を実施し、オリジナルカチューシャなどが当たる施策も展開する。あわせて「コアラの実」公式Xも開設し、限定キャンペーンを発信していく。
