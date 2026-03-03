◆ＷＢＣ強化試合 オリックス―韓国（３日・京セラドーム大阪）

オリックスが韓国代表と対戦する。１２時にプレーボール予定。２日はナイターで日本代表に勝利したが、約１４時間後に侍ジャパンのライバルと戦う。岸田護監督が試合前の会見に出席。「打席数を確保したい選手を上位打線に」と、西川、太田、紅林、シーモアの起用を明かした。投手陣では、４１歳の平野佳寿投手兼任コーチの登板を予告し「状態を確認したい」と。「韓国はパワー野球だと思うので、そのパワーに負けないように」と意気込みを語った。

また、韓国メディアから韓国代表の注目選手を問われ「李政厚（イ・ジョンフ）選手と金慧成（キム・ヘソン）選手はすばらしい選手だと知っている」と答えたが、２日の韓国代表と阪神の試合は見ることができなかったため、詳しい回答はできずに苦笑い。「あと、僕が知っている韓国の選手は朴賛浩（パク・チャンホ）、李承ヨプ（イ・スンヨプ）、李大浩（イ・デホ）。一緒にプレーさせてもらい、みんなナイスガイだった」と機転を利かせ、オリックスでもプレーした３人の名前を挙げた。