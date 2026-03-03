【パリ＝上地洋実】フランスのマクロン大統領は２日、核弾頭の保有数を増やし、核戦力を増強すると表明した。

フランスの「核の傘」を欧州全体に拡大させるため、英独やポーランドなど８か国と連携する方針も示した。トランプ米政権が欧州への軍事的関与を低下させる中、核政策を大きく転換して欧州独自の核抑止力強化を進める考えだ。

仏西部の海軍基地で行った核戦略に関する演説で明らかにした。ウクライナ侵略を続けるロシアや、中国による核の脅威を指摘し、「破壊力のある抑止力を維持する必要がある」と述べた。既に核弾頭の保有量拡大を指示したという。

米科学誌「ブレティン・オブ・ジ・アトミック・サイエンティスツ」（原子力科学者会報）によると、フランスは１９９０年代に核弾頭５４０発を保有していたが、現在は２９０発まで削減している。今後は弾頭数を公表しないという。

欧州における「核の傘」拡大については、同盟国と共同で核演習を実施し、核兵器を搭載した仏戦闘機を各国に配備する構想を示した。連携する８か国には、オランダ、ベルギー、ギリシャ、スウェーデン、デンマークも含まれている。