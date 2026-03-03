【オリックス】「バファローズ公認ショップ　あべのハルカス」が３・１８オープン！大阪のランドマークに新たな販売拠点誕生

オリックスは３日、「オリックス・バファローズ公認ショップ あべのハルカス店」が１８日にオープンすることを発表した。場所は、あべのハルカス近鉄本店タワー２階。近鉄百貨店との提携により、球団公式グッズの新たな販売拠点が誕生する。ユニホームをはじめ、キャップやタオルなど、さまざまな人気グッズがラインアップ。大阪のランドマークから、より多くのファンにバファローズの魅力が届けられることとなった。詳細は以下の通り。

【バファローズ公認ショップ 概要】

＜オープン＞３月１８日（木）

＜商品ラインアップ＞約１００種類２００アイテム

【オープニングイベント】

＜オリジナルステッカープレゼント＞先着５００人に、公認ショップあべのハルカス店オリジナルステッカーをプレゼント。※期間は３月１８日からなくなり次第終了

＜バファローブル＆バファローベル来店＞３月１８日午前１０時から、あべのハルカス近鉄本店２階ウェルカムガレリアにて

【スペシャルイベント】

＜Ｔ―岡田球団アンバサダー スペシャルトークショー＆サイン会＞Ｔ―岡田球団アンバサダーによるスペシャルトークショーとサイン会を開催。サイン会はトークショー後に実施。当日、公認ショップにてバファローズグッズを税込み１０，０００円以上購入した人のうち、希望者先着５０人にサイン会への参加券が配布される。３月２１日午後２時から、ウェルカムガレリアにて