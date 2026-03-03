ＢＳ−ＴＢＳ「町中華で飲ろうぜ」に出演している俳優の清田みくりが３日、ＳＮＳで３月末で芸能活動を終了すると発表した。

清田はインスタグラムで「私事ですが、３月末をもちまして、芸能活動を終了することとなりました」と報告。「今回の『町中華で飲ろうぜ』の放送でご報告させていただきました。驚かせてしまってすみません！」とつづり、「これまで温かく見守ってくださって、本当にありがとうございました！」とファンへ感謝を伝えた。

「まだあと少し活動は続きますので、また改めてごあいさつさせてください」とも呼びかけていた。

ファンからは「寂しくなる」「大変残念ですが貴方様の選択を尊重します」「第二の人生も幸あれ」「２２日のスペシャル、楽しみにしています」「いつか、玉さんと同窓会してください」「番組卒業だろうと思ってたけど芸能界引退までは思わなかった」など、残念がる声やエールなどが贈られていた。

「町中華で飲ろうぜ」は毎週月曜午後１０時から放送。玉袋筋太郎らが、町中華を訪れ、飲みながらその店のお薦めなどを食べるグルメバラエティ。