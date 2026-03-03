ＷＢＣ米国代表は２日（日本時間３日）にアリゾナ州スコッツデールで本格始動した。米人気番組「ザ・パット・マカフィー・ショー」は現地から３時間の特番を放送。代表メンバーが意気込みを語る中、クレイトン・カーショー投手（３７＝前ドジャース）は侍ジャパンの中核を担う大谷翔平（３１＝ドジャース）と山本由伸投手（２７＝ドジャース）の違いを明かした。

カーショーはまず「ショウヘイとヤマは本当にすごい。でも２人はまったくタイプが違う」と切り出した。山本については「日本文化と聞くと、ミスター・ミヤギを思い浮かべる。ヤマはまさにそんな感じ。毎日ウエートルームにいて、同じことを黙々と積み重ねるタイプ」と説明。１９８０年代に米国で社会現象を巻き起こした映画「ザ・カラテ・キッド（邦題ベスト・キッド）」の名キャラクター、ミスター・ミヤギになぞらえ、職人気質を強調した。

一方の大谷については、「投げて、打って、ウエートルームではモンスター級。スピードもある。本当に信じられないことをやっている。“秘密を教えてくれ”と言われるけど、正直、僕にも分からない。何年も見てきたけど、どうやってあれをやっているのか、いまだに分からないんだ」とその規格外ぶりにお手上げ状態であることを認めた。

才能については「もちろん神から与えられたものはある」とするも、「体のケアや準備は本当に徹底している」と努力家の一面も強調。「でもやっぱり、どうやって両立しているのかは分からない」と繰り返した。

「彼は本当にうまくやっている。あれだけメディアがいても、チームの中ではそれを感じない。自分でコントロールしているんだ。それでいて良いチームメートで、結果も出し続ける」

かつてメジャーを席巻した左腕も昨季限りで現役引退。本大会では「毎日でも投げられる」と冗談交じりに語るなど、闘志は衰えていない。日米再戦が実現すれば、大谷との対決も大きな見どころとなりそうだ。