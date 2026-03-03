「韓国は伝統的に強い」大谷翔平の同僚を称賛、オリックス監督の韓国代表評　現役時代はレジェンドと共闘

「韓国は伝統的に強いチームだ。イ・デホ、イ・スンヨプのような素晴らしい打者がいたではないか」

オリックス・バファローズの岸田護監督は、韓国代表をこう評価した。

【写真】阪神、WBC韓国エース候補を攻略

岸田監督は3月3日、京セラドーム大阪で行われる韓国代表とのWBC公式強化試合を前に、韓国野球に対する見解を語った。「昨日（阪神戦）の試合は直接見ていないが、韓国には優れた選手が非常に多いことはよく知っている。特にパワフルな打者が多い点が印象的だ」と語った。

岸田監督は現役時代、韓国野球の“黄金期”を支えた主役たちと深い縁がある。

岸田護監督

オリックスで投手としてプレーしていた2012〜2013年にはイ・デホとともに戦い、イ・スンヨプ、パク・チャンホともチームメイトだった。そのため「現役時代にイ・デホ、イ・スンヨプ、パク・チャンホといった世界レベルの韓国選手たちと一緒にプレーし、その実力を肌で感じた。韓国は昔も今も伝統的に強いチームだ」と敬意を示した。

現在の代表選手の中で最も印象に残っている選手としては、ロサンゼルス・ドジャースで大谷翔平の同僚のキム・ヘソンをチョイス。「プレー一つひとつが本当に素晴らしく、完成度が高い」と、メジャーリーガーとしての力量を称賛した。