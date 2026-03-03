２月２１日、海南省万寧市でサーフィンを体験するため日月湾にある造波プールに向かう観光客。（万寧＝新華社配信）

【新華社海口3月3日】中国の春節（旧正月）連休（2月15〜23日）期間中、海南省の祝日消費は活況を呈した。マリンスポーツから免税ショッピングまで、「温もりのある経済」が同省の春節消費をけん引する重要な原動力となった。

万寧市の日月湾では、造波装置を備えたサーフィンプールに波しぶきが立ち上る。安定的で制御可能な人工波により、初心者でも安心してサーフィンの楽しさを体験できる。

インストラクターの達達（ダーダー）さんは「天然の波に比べ、人工波はより規則的で、サーフィンの成功率も高い」と話す。「天候頼み」から「波をつくって春節を楽しむ」へ。より安全で親しみやすい人工波が今回の春節連休のスポーツ消費を一段と活気づけた。

２月２１日、海南省万寧市の日月湾にある海辺のレストランで食事を楽しむ観光客。（万寧＝新華社配信）

データによると、今年の春節連休に同市が受け入れた観光客数は前年同期比34.7％増の132万8800人、観光消費総額は39.4％増の10億3100万元（1元＝約23円）となった。

三亜市では、三亜国際免税城が多くの人でにぎわった。免税ショッピングとリゾートライフが自然に結び付き、観光客は太陽の光と潮風を感じながら消費の楽しさを満喫。多くの店が営業時間を延長し、祝日限定サービスを打ち出したことで、買い物は「予定に追われる」ものではなく、休日のくつろぎの一部になった。

データによると、三亜市内4カ所の免税店の15〜22日の売上高は計17億3400万元で、前年同期の約2.8倍となった。

２月２１日、海南省万寧市の日月湾にある造波プールでサーフィンを体験する観光客。（万寧＝新華社配信）

海口市では、観光名所の騎楼老街が単なる「写真映えスポット」にとどまらず、春節連休中の「温もりのある公共のリビング」となった。買ったばかりの年越し用品を手にする人もいれば、コーヒーを片手に軒下でゆったりと味わう人もいる。こうしたくつろぎと心地良さは、消費データにも表れている。この春節期間中、米コーヒーチェーン大手スターバックスの海南地区での売上高が前年同期比で2割以上増加した。コーヒーの香りの中に、同省の消費市場の温かな活気が感じられる。

太陽の光は体を温め、サービスは心を温める。この春節、同省は多彩な供給で観光客の満足感を高め、祝日消費の活性化も後押しした。（記者/陳子薇、劉博）