東京・新宿をホームタウンとする日本フットボールリーグ（ＪＦＬ）「クリアソン新宿」の森岡隆三・アカデミーヘッドオブコーチングが、読売新聞ポッドキャスト「ピッチサイド 日本サッカーここだけの話」に出演した。

アカデミーでの選手育成がクラブの経営面でも重視される時代は近いと語る真意とは。

この日の収録は特別ＭＣとして元日本代表の柿谷曜一朗さんが加わった。

アカデミーヘッドオブコーチング

クリアソン新宿は、２００５年にサッカーコミュニティーとして産声を上げ、０９年に東京都社会人リーグ４部に加盟。関東社会人リーグを経て、２２年にＪＦＬに昇格した。東京２３区に本拠地を置くクラブとして初めてＪ３昇格に必要なライセンスも取得しており、秋春制への移行期間を経たＪＦＬの２６−２７シーズンの結果次第で、Ｊ３に昇格することも可能だ。

森岡さんは２０１８年にクリアソンのアドバイザーに就任。現在はアカデミーヘッドオブコーチング兼クラブリレーションズオフィサーに就いている。

「アカデミーヘッドオブコーチングはトップチームでいう『強化部長』にあたるような役割で、アカデミー事業の収益化も考える統括者みたいな役職です。選手を育ててトップチームに上げるのはもちろん、例えば海外の中堅クラブには選手の移籍で利益を得るという考えもあります」

国内では昨年、日本代表歴もある高井幸大選手が、２０歳の若さで川崎フロンターレからイングランド・プレミアリーグのトッテナム・ホットスパーに移籍。今はドイツ・ボルシアＭＧにレンタル移籍でプレーしている。欧州リーグを中心に選手の移籍は頻繁で、円安も相まって移籍金は高額化している。

「どんどんそうなってくると思う。ヘッドオブコーチングという役職の注目度も上がってくるかもしれないですね」と、森岡さんはクラブ経営を俯瞰（ふかん）して指摘する。

選手育成で「推し」だらけ

森岡さん自身も選手育成は「個人的に向いてるというか、なじんでいる感じがします」と言う。

「選手の育成プロセスを見ていくのは楽しいし、そういう選手たちがＪリーグに出る、日の丸を背負ってオリンピックに出るとか。自分が関わった選手が出てくればうれしいし、とても多くの人が同じように思っている。育成の世界観でいると、選手が『推し』だらけになる」とも語り、柿谷さんも強く同意していた。

秋春制のビジネスチャンス

今年のＪリーグは、リーグ戦の開幕を８月に変更する「秋春制」への移行のため、昇降格のない特別大会「百年構想リーグ」を開催している。ＪＦＬも特別大会「２０２６ ＪＦＬ ＣＵＰ」を開催している。

「欧州リーグに合わせたスケジュールになるのはうれしい。多くの人がご尽力されたことに、本当に頭が下がる思い」

森岡さんはそう述べ、「選手の移籍も計画的にやれるし、戦略的なチーム編成もできるようになる。（秋春制導入を）ビジネスチャンスと考えているクラブは多いと思う」と見据える。

ＲＢ大宮アルディージャを代表に、海外クラブと提携しているＪクラブも増えている。

森岡さんは秋春制への移行を前向きにとらえ、「選手の育成も含め、色々な意味で日本サッカー界の転換点になる感じはする」と語った。

プロフィル

森岡隆三（もりおか・りゅうぞう）クリアソン新宿・アカデミーヘッドオブコーチング兼クラブリレーションズオフィサー。日韓ワールドカップ日本代表主将。清水エスパルス、京都サンガでプレー。ポジションはＤＦ。１９７５年生まれ。神奈川県横浜市出身。