BALLISTIK BOYZ砂田将宏・BUDDiiS小川史記・WILD BLUE宮武颯、ドラマ役柄のまま体当たりロケ→サプライズ告知へ

BALLISTIK BOYZ砂田将宏・BUDDiiS小川史記・WILD BLUE宮武颯、ドラマ役柄のまま体当たりロケ→サプライズ告知へ