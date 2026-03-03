BALLISTIK BOYZ砂田将宏・BUDDiiS小川史記・WILD BLUE宮武颯、ドラマ役柄のまま体当たりロケ→サプライズ告知へ
ショートドラマアプリ「BUMP」で配信中の青春ドラマ『アンロック』から誕生したボーイズグループ「アンロック」による、初の地上波冠特別バラエティー番組『アンロックTV』が、MBSテレビできょう3日深夜0時26分から放送される（関西ローカル）。
【写真】砂田将宏、小川史記、田中カズヤが体当たりロケ
ドラマ『アンロック』の世界を飛び出した尾崎ホクト役の砂田将宏（BALLISTIK BOYZ）、松永タイキ役の小川史記（BUDDiiS）、田中カズヤ役の宮武颯（WILD BLUE）の3人が、「ビンゴde知名度アップ大作戦」と題し、現実の街を舞台に“知名度アップ”を目的としたミッションに体当たりで挑戦する。
また、街行く人々の協力を得ながら、歌唱、ゲリラパフォーマンス、TikTok撮影、コミュニケーションミッションなどに次々挑む。全てのミッションをクリアすることはできるのか。
ドラマの認知度調査や名シーン再現など、作品と連動したミッションも盛り込み、物語の延長線上にある“アンロック”を描いていく。さらに、番組の最後にはファンにサプライズ告知もあるという。
■尾崎ホクト役／砂田将宏（BALLISTIK BOYZ）コメント
見どころしかないよな…（笑）
歌うたって通行人を足止めするっていうミッションで、足止めできたのにやり直しになって。「もっと目の前に来て立ち止まってもらえないとダメです」と言われて、僕もひとりの人に伝えるっていうアーティストのね、歌を届けるときの心構えとか、一番大事な思いや武者修行時代を思い出しました。最近では見られないような姿も見られると思います！あと本当に最後の最後に大サプライズも！「え？え？え？」の連続なのでぜひ見てください！
■松永タイキ役／小川史記（BUDDiiS）コメント
各メンバーのファンの皆さんいると思うんですけど、こんな泥臭い姿を普段あまり見られないと思うので、僕ら的にも初心に返れたし、今回のロケでそういう人間力が一気に上がったと言えるぐらい！あと（中目黒での）サプライズがすごかったです！もう全然ハードル上げます（笑）
■田中カズヤ役／宮武颯（WILD BLUE）コメント
ちょっと（WILD BLUEの）メンバーに自慢したいぐらいです…！もうロケ俺いけるよ…って！（笑）
今回が初ロケでした。なんか本当に緊張してたんですよ。声かけるとかしたことないし、街中で見られながらとかなかったんで…
でも姫路出身が良かったです！怒られてもおかしくないぐらいの止め方してたけど、そういうので奇跡が起こった。（ロケ中は）いいパスができたかなと思います。めっちゃ見ごたえあります！30分に収めたくはない！（笑）
