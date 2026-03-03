元TBSでフリーアナウンサーの新井麻希（43）が2日、自身のインスタグラムを更新。仕事復帰を報告した。

昨年11月に第2子出産を報告した新井アナ。「本日から、newszero のナレーションに復帰します」とナレーターを務める日本テレビ「news zero」への復帰を報告した。

「5ヶ月間も一つの現場を休むのは初めてで、緊張していたので、日テレに着いてから、一歩を踏み出す前に深呼吸」「そんな緊張も吹き飛ぶくらい、温かくまた受け入れてもらえて、イキイキとした現場に戻ってきたんだなと実感しました」とつづった。

「これからまた番組に貢献できるように、さらに頑張ります！月曜日と火曜日と、水曜日、夜23時から日本テレビです。是非ご覧ください」と記した。

「前と少し違うブース（通称カラオケブース）の中で、相方の聡太さんに撮ってもらいました！」とも添えた。

新井は2010年19月末でTBSを退社し、フリーに。プライベートでは、14年に結婚を発表した。23年6月には、41歳で第1子男児を出産したと報告。昨年10月、第2子妊娠を公表し、「43歳と高齢なので」と「news zero」産休を報告。同11月、第2子となる長女の誕生を明かしていた。