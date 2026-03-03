「ディズニーですね」黄皓、妻＆娘との家族ショット公開！ 「なんか、、理想の家族でいいな」
実業家の黄皓さんは3月1日、自身のInstagramを更新。妻と娘との家族ショットを公開しました。
コメントでは「可愛い」「ピンクでご家族で春ですね」「なんか、、理想の家族でいいな」「ミニーちゃんのお宅に」「ディズニーですね パルパルたのしんできてください」との声が寄せられました。
「ピンクでご家族で春ですね」黄皓さんは「Pink day みんなでとある場所にお出かけ どこでしょう？？」とつづり、5枚の写真を投稿。妻と娘とのスリーショットです。3人ともピンク色の服に身を包んでおり、かわいらしいです。
「娘のフィーバータイム」1月21日には「娘のフィーバータイム」とつづり、娘とキスをしている動画を公開していた黄皓さん。幸せそうな様子に癒されます。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)