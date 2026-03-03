実業家の黄皓さんは3月1日、自身のInstagramを更新。かわいらしい家族ショットを披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：黄皓さん公式Instagramより）

写真拡大

実業家の黄皓さんは3月1日、自身のInstagramを更新。妻と娘との家族ショットを公開しました。

【写真】黄皓の家族ショット

「ピンクでご家族で春ですね」

黄皓さんは「Pink day　みんなでとある場所にお出かけ　どこでしょう？？」とつづり、5枚の写真を投稿。妻と娘とのスリーショットです。3人ともピンク色の服に身を包んでおり、かわいらしいです。

コメントでは「可愛い」「ピンクでご家族で春ですね」「なんか、、理想の家族でいいな」「ミニーちゃんのお宅に」「ディズニーですね　パルパルたのしんできてください」との声が寄せられました。

「娘のフィーバータイム」

1月21日には「娘のフィーバータイム」とつづり、娘とキスをしている動画を公開していた黄皓さん。幸せそうな様子に癒されます。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)