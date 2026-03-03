エスターバニー「セガ ラッキーくじ」が登場！ 幼いころを描いたキュートなグッズを展開
韓国発人気キャラクター“Esther Bunny（エスターバニー）”を題材にした「セガ ラッキーくじ エスターバニーリトル」が、3月6日（金）から、全国の「ローソン」や各種ホビーショップなどで順次発売される。
【写真】フォルムにきゅん！ B賞の「くっつきマスコット」も
■全6等級＋ラストラッキー賞を用意
今回発売される「セガ ラッキーくじ エスターバニーリトル」は、エスターバニーたちの幼いころを描いたグッズが展開される、全6等級＋ラストラッキー賞からなるハズレなしのキャラクターくじ。
ラインナップには、A賞の「ブランケット」や、B賞の「くっつきマスコット」、C賞の「ふわふわポーチ」、D賞の「もこもこチャーム」など、日常をかわいく彩るアイテムが並ぶ。
また、最後の1枚を引くともらえるラストラッキー賞には「寝そべり ぬいぐるみ」が提供されるほか、B賞の「くっつきマスコット」全種セットが抽選で当たるダブルラッキー賞も実施予定だ。
