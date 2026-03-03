［日本代表・森保監督 継続は力なり］

サッカー日本代表を率いる森保一監督（５７）。

目標に掲げるワールドカップ（Ｗ杯）優勝に向けた強化策や、選手の力を発揮させる「指導論」、代表監督として生きる「人生論」などを語る。

もう残り１００日に

昨年３月にワールドカップ（Ｗ杯）の出場権を獲得した時は、本大会まで１年以上あると思っていたのに、あっという間に年が明けて、もう残り１００日。本当に時間がたつのは早いです。でも、コーチ、スタッフは、やらなくてはいけないことを積み上げてくれています。

ミラノ・コルティナ冬季五輪は、時間を見つけて応援しました。日本代表はみんなの代表。サッカーに限らず、日本のために戦う人たちを応援したいと思っています。お互いにそういう関係を作りたいし、世界中にいる日本人の応援があれば選手も活躍できる。そういう認識が広まってほしいです。

五輪のような大舞台で活躍するには練習の質も大事ですが、やっぱり量だと思います。「これだけ準備してきたのだから、自分ならできる」という思いを作り上げる。勝っている人は、おそらく相手を見ているようで見ていません。自分に目を向けて殻を破っていく人が、結局は勝っている感じがします。

遠藤航、焦らずリハビリを

私がなぜ、選手に欧州５大リーグに行ってほしいと言っているかというと、日常から世界最高峰の環境に身を置くことで、世界トップの選手たちと戦うことができるからです。活躍すれば、どんな舞台でもやれる自信がつく。そういう選手は日本代表でも十分プレーできると思っています。

ケガをした（遠藤）航は、チームを常に一つにまとめてくれる存在です。日本人で最高の経験値があり、ぐいぐい引っ張るわけでも押しつけるわけでもなく、他の選手たちを見守り、特長を発揮させてくれる主将です。焦らずリハビリをこなして回復してほしい。そうなれば自然とまた戦力として考えられます。

３月下旬にはアウェーでスコットランド、イングランドと対戦します。テーマは勝つこと。相手は強豪でハードですけど、すごく楽しみです！